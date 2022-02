Mluvčí armády: Průjezd Američanů nám umožní procvičit si logistickou podporu

V úterý večer dorazí do Česka první část konvoje americké armády, který projede přes naše území v rámci aliančního cvičení. Konvoj bude rozdělen do šesti částí a poté ještě do menších skupin. Do náročné logistické operace, která bude probíhat v nočních a ranních hodinách, se zapojí armáda se státní a vojenskou policií, popsala mluvčí armády Magdalena Dvořáková.