Je otevřeně rasistický už roky. Muž, který zachytil Turkovy příspěvky, odhalil identitu

Autor:
  16:58
Muž, který zachytil kontroverzní příspěvky Filipa Turka na sociální síti Facebook, nyní odhalil svou identitu. Jmenuje se Vojtěch Dobeš a podle Deníku N pracuje jako motoristický novinář. Právě díky společné zálibě v autech se před téměř dvaceti lety seznámil s Turkem. Autentičnost printscreenovaných příspěvků je připraven doložit policii. Z anonymity vystoupil kvůli obavám o vlastní bezpečnost.
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....
Filip Turek oslavil narozeniny v Karlových Varech. (18. října 2025)
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....
30 fotografií

Dobeš pro server Deník N, který první ohledně kontroverzních příspěvků Turka informoval, řekl, že loni v červnu těsně před volbami do Evropského parlamentu, potkal v baru svého známého Petra Ludwiga. Spolu se bavili o tom, že se Turek zřejmě dostane do europarlamentu.

„Tehdy už také bylo jasné, že Motoristé budou pod jeho vedením, protože on byl už tehdy jejich, jak oni sami říkají, ikona – kandidovat do Sněmovny. Pamatoval jsem si několik konkrétních postů nebo Filipových období, například hlášení se k Mussolinimu. Věděl jsem, že takové věci psal na Facebook,“ popsal Dobeš.

Když se tehdy podle svých slov vrátil z baru, sedl si k počítači a udělal první screenshot. Dobeš také řekl, že příspěvky hledal podle klíčových slov, která mohla být typická pro Turkovy nevhodné příspěvky.

„Na každé klíčové slovo vypadlo iks příspěvků“

„Začínal jsem věcmi jako „Hitler, Mussolini, neg*, cikán“. Na každé klíčové slovo vypadlo iks příspěvků,“ popsal dále pro Deník N. Všechny screenshoty podle svých slov průběžně ukládal do souboru na Google disku, poté je nasdílel svému kamarádovi, který je v průběhu dalších měsíců zveřejnil.

„Třeba ty první posty, které ukazují Turkovu zálibu v hajlování. Nedošlo ale na ty nejdrsnější, které byly na konci toho dokumentu,“ uvedl dále Dobeš s tím, že pak soubor úplně pustil z hlavy.

Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali

Dobeš připustil, že na začátku nechtěl příspěvky zveřejňovat sám, nechtěl se podle svých slov pouštět do konfrontace s Turkem a nechal to na někom, komu to nedělalo problém a je zvyklý na negativní reakce na sítích.

„A když jsem to předal, pustil jsem ten soubor z hlavy. Pamatoval jsem si samozřejmě, že jsem screenshoty dělal, ale nebylo to pro mě nějak zásadní, měl jsem jiné starosti. Na existenci toho souboru jsem si opět naplno vzpomněl ve chvíli, kdy jste mě oslovili. To bylo minulý týden,“ doplnil Dobeš.

„Rád bych vykládal, že to byl hluboký a promyšlený plán a jak jsem super, ale ve skutečnosti jsem na existenci toho souboru v podstatě zapomněl a připomněli jste mi ji až vy,“ dodal Dobeš, který se s Turkem měl také dostat do otevřeného konfliktu, a to prý kvůli nevinné poznámce.

Dejte mu pěstí, vyzýval Turek k útoku na novináře. Ten teď radši nosí pepřový sprej

Média letos v dubnu informovala o tom, že Turek v příspěvku na Facebooku vyzval své příznivce k fyzickému útoku právě na novináře Dobeše. Ten tehdy uvedl, že se bojí o sebe i svou rodinu. V pozdějším příspěvku na Instagramu politik uvedl, že si za svým prohlášením stojí a následků se nebojí.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i samotného Turka. Dosud však nereagoval.

Teď mají problém

Redakce také nedávno informovala o tom, že se spojila s několika lidmi, kteří mají roky na Facebooku v přátelích nového poslance za Turka. Všichni podle uniklých printscreenů z jeho Facebooku komentovali jeho rasistické či nacistické příspěvky, o kterých Turek tvrdí, že je nepsal nebo že byly míněny jako černý humor

Všech deset však redakci iDNES.cz potvrdilo, že příspěvek, pod kterým jejich komentář či lajk je, na Facebooku byl, vzpomínají si na něj, a že Turkova rétorika byla přesně taková, jak ukazují teď uniklé dokumenty: otevřeně rasistická, oslavující Hitlera či se vysmívající gayům, lesbám či černochům.

Podezření z hanobení rasy i podněcování k nenávisti. Turkovu kauzu vyšetřuje policie

Právě tihle lidé, kteří se nad „vtipy“ Filipa Turka usmívali nebo sami rozjížděli podobnou debatu, teď mají problém – musí minulost sami vysvětlovat v zaměstnání. Kromě toho příspěvky vyšetřuje policie a bere je k výslechu.

Turek opakuje, že trvá na tom, že část příspěvků je černý humor napsaný před dlouhými lety, část je upravena a část zmanipulována.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

V Brně uniká plyn do kanalizace, hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Specialisté na místě zjistili, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace. Postižená část...

21. října 2025  15:53,  aktualizováno  17:06

Je otevřeně rasistický už roky. Muž, který zachytil Turkovy příspěvky, odhalil identitu

Muž, který zachytil kontroverzní příspěvky Filipa Turka na sociální síti Facebook, nyní odhalil svou identitu. Jmenuje se Vojtěch Dobeš a podle Deníku N pracuje jako motoristický novinář. Právě díky...

21. října 2025  16:58

Rusko nasazuje hybridy raket a klouzavých bomb. Mají dolet až 200 kilometrů

Ukrajinští činitelé hlásí v poslední době častější údery ruskými klouzavými bombami, které mají dosah přes 120 kilometrů. Rusové jimi útočí z okupovaných oblastí na města hluboko na ukrajinském...

21. října 2025  16:50

Laufen ukončí výrobu záchodů a umyvadel ve Znojmě, odstupné činí až 11 platů

Výroba sanitární keramiky ve znojemské továrně Laufen CZ skončí letos v listopadu, o práci kvůli tomu přijde 110 lidí. Část výroby se přesune do závodu v Bechyni na Táborsku, část do závodů Laufen v...

21. října 2025  16:43

ANO, SPD a Motoristé se shodují na návrat věku odchodu do důchodu na 65 let

V jednání o programu vznikající nové vlády pokračují vyjednavači ANO, SPD a Motoristů. V úterý měli na programu témata zdravotnictví, práce a sociální věci, zemědělství a sport. Strany vznikající...

21. října 2025  5:55,  aktualizováno  16:10

Premiér, princ i finančník. Giuffreová v pamětech odhaluje zneužívání Epsteinem

Virginia Giuffreová, jedna z nejvýznamnějších postav v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, v pamětech popisuje své dřívější obavy, že zemře jako sexuální otrokyně v rukou vlivného...

21. října 2025  15:55

Obviněný podnikatel Popovyč z kauzy Motol je na svobodě, opustil vazbu

Žalobkyně v úterý propustila z vazby podnikatele Michajla Popovyče stíhaného v motolské kauze. Ve vazbě tak zůstávají v kauze braní úplatků od nemocničních dodavatelů z 18 pouze dva obvinění,...

21. října 2025  15:43

Merzův výrok o rázu měst vadí aktivistkám. Ženy čelí nebezpečí hlavně doma, tvrdí

V Německu neustává debata o kontroverzním výroku kancléře Friedricha Merze, který se týkal rázu německých měst a podle odpůrců byl xenofobní až rasistický. Ke kritikům se přidala organizace bojující...

21. října 2025  15:31

Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce

Hloupostí nazval své jednání třiatřicetiletý motorkář, kterého strážníci v brněnské ulici Úvoz přistihli při rychlosti 111 kilometrů v hodině. Byť motocyklista před jízdou nepil, ani strážníkům...

21. října 2025  15:29

Místo čokolády jen její příchuť. Britům zhořkla jejich oblíbená sladkost

Dva oblíbené britské čokoládové snacky již nejsou klasifikovány jako čokoláda, neboť neobsahují patřičné množství kakaa. Oplatkové řezy s čokoládovou polevou Club a Penguin musí být nyní označeny...

21. října 2025  15:29

Nejezděte do Budapešti, zabijou vás tam, varoval bývalý ruský špion Putina

Bývalý ruský špion Andrej Bezrukov varoval Vladimira Putina, aby se neúčastnil plánovaného setkání s Donaldem Trumpem v Budapešti. Podle něj by se mohlo jednat o „zrádnou operaci“ britských tajných...

21. října 2025  15:22

Unikát, kam zavítal i orel mořský. V lomu ČSA dotěžují uhlí, vzniká nové jezero

Sanační a rekultivační práce na území vytěženého lomu ČSA na Mostecku dospěly do závěrečné etapy. Těžaři zde dotěžují poslední zbytky uhlí, dno uhelné sloje zakrývají a na místě, kde se ještě nedávno...

21. října 2025  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.