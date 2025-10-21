Je otevřeně rasistický už roky. Muž, který zachytil Turkovy příspěvky, odhalil identitu

Dobeš pro server Deník N, který první ohledně kontroverzních příspěvků Turka informoval, řekl, že loni v červnu těsně před volbami do Evropského parlamentu, potkal v baru svého známého Petra Ludwiga. Spolu se bavili o tom, že se Turek zřejmě dostane do europarlamentu.
„Tehdy už také bylo jasné, že Motoristé budou pod jeho vedením, protože on byl už tehdy jejich, jak oni sami říkají, ikona – kandidovat do Sněmovny. Pamatoval jsem si několik konkrétních postů nebo Filipových období, například hlášení se k Mussolinimu. Věděl jsem, že takové věci psal na Facebook,“ popsal Dobeš.
Když se tehdy podle svých slov vrátil z baru, sedl si k počítači a udělal první screenshot. Dobeš také řekl, že příspěvky hledal podle klíčových slov, která mohla být typická pro Turkovy nevhodné příspěvky.
„Na každé klíčové slovo vypadlo iks příspěvků“
„Začínal jsem věcmi jako „Hitler, Mussolini, neg*, cikán“. Na každé klíčové slovo vypadlo iks příspěvků,“ popsal dále pro Deník N. Všechny screenshoty podle svých slov průběžně ukládal do souboru na Google disku, poté je nasdílel svému kamarádovi, který je v průběhu dalších měsíců zveřejnil.
„Třeba ty první posty, které ukazují Turkovu zálibu v hajlování. Nedošlo ale na ty nejdrsnější, které byly na konci toho dokumentu,“ uvedl dále Dobeš s tím, že pak soubor úplně pustil z hlavy.
Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali
Dobeš připustil, že na začátku nechtěl příspěvky zveřejňovat sám, nechtěl se podle svých slov pouštět do konfrontace s Turkem a nechal to na někom, komu to nedělalo problém a je zvyklý na negativní reakce na sítích.
„A když jsem to předal, pustil jsem ten soubor z hlavy. Pamatoval jsem si samozřejmě, že jsem screenshoty dělal, ale nebylo to pro mě nějak zásadní, měl jsem jiné starosti. Na existenci toho souboru jsem si opět naplno vzpomněl ve chvíli, kdy jste mě oslovili. To bylo minulý týden,“ doplnil Dobeš.
„Rád bych vykládal, že to byl hluboký a promyšlený plán a jak jsem super, ale ve skutečnosti jsem na existenci toho souboru v podstatě zapomněl a připomněli jste mi ji až vy,“ dodal Dobeš, který se s Turkem měl také dostat do otevřeného konfliktu, a to prý kvůli nevinné poznámce.
Dejte mu pěstí, vyzýval Turek k útoku na novináře. Ten teď radši nosí pepřový sprej
Média letos v dubnu informovala o tom, že Turek v příspěvku na Facebooku vyzval své příznivce k fyzickému útoku právě na novináře Dobeše. Ten tehdy uvedl, že se bojí o sebe i svou rodinu. V pozdějším příspěvku na Instagramu politik uvedl, že si za svým prohlášením stojí a následků se nebojí.
Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i samotného Turka. Dosud však nereagoval.
Teď mají problém
Redakce také nedávno informovala o tom, že se spojila s několika lidmi, kteří mají roky na Facebooku v přátelích nového poslance za Turka. Všichni podle uniklých printscreenů z jeho Facebooku komentovali jeho rasistické či nacistické příspěvky, o kterých Turek tvrdí, že je nepsal nebo že byly míněny jako černý humor
Všech deset však redakci iDNES.cz potvrdilo, že příspěvek, pod kterým jejich komentář či lajk je, na Facebooku byl, vzpomínají si na něj, a že Turkova rétorika byla přesně taková, jak ukazují teď uniklé dokumenty: otevřeně rasistická, oslavující Hitlera či se vysmívající gayům, lesbám či černochům.
Podezření z hanobení rasy i podněcování k nenávisti. Turkovu kauzu vyšetřuje policie
Právě tihle lidé, kteří se nad „vtipy“ Filipa Turka usmívali nebo sami rozjížděli podobnou debatu, teď mají problém – musí minulost sami vysvětlovat v zaměstnání. Kromě toho příspěvky vyšetřuje policie a bere je k výslechu.
Turek opakuje, že trvá na tom, že část příspěvků je černý humor napsaný před dlouhými lety, část je upravena a část zmanipulována.