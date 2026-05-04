Alarmující stav českých diskoték a barů: mnohým zcela chybí nouzové východy

Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. V plánu mají 770 kontrol po celé zemi, zatím jich zahájili 410 a 133 ukončili. Vlček označil za alarmující, že kontroly dosud odhalily bezmála 1 200 nedostatků.
Některé stavby ani nebyly schválené nebo jsou užívané v rozporu s původně schváleným stavebním povolením, případně chybí potřebná dokumentace.
„Co je nejdůležitější, že mnohdy bylo zjištěno, že chybí nebo jsou zatarasené únikové východy,“ uvedl šéf hasičů.
Požár v Crans-Montaně si o silvestrovské noci vyžádal 40 obětí a 119 zraněných. Jeho příčinou byla podle místních úřadů zřejmě hořící svíčková fontána, od které se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.
|
Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu
Vlček připomněl, že řadu pochybení odhalily i mimořádné kontroly, k nimž hasiči přistoupili po loňském požáru v restauraci v Mostě se sedmi oběťmi. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů.
Tehdejší kontroly restaurací, hospod, barů a vináren včetně předzahrádek měly prověřit legálnost staveb, plynové ohřívače či tlakové lahve. Ze 1 738 kontrol byly u 677 zařízení zjištěny nedostatky.
Nejčastěji to bylo nedodržování podmínek užívání stavby, nepředložení povinné dokumentace a neprovádění preventivních požárních prohlídek.