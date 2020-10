Finanční kontrola stran nezrychlí, nejsou peníze ani lidi, brání se úřad

Letošní senátní a krajské volby podle Weisse proběhly v poklidu. „Žádná z politických stran a hnutí nás ve volbách zásadně nepřekvapila. Úřad zaznamenal určitá pochybení, která se budou řešit ve správním řízení. Jedná se však o běžné věci, například špatné označení venkovních reklam, neuvedení dárců politických stran a podobné problémy,“ uvedl v pondělí 5. října v pořadu K věci na CNN Prima News. Za dobu fungování úřadu se politické strany podle jeho názoru naučily chovat podle zákona.

„My jako úřad můžeme činit pouze to, co nám zákon povoluje, nikoli to, co nám zákon nezakazuje,“ uvedl na otázku, proč úřad více nevstupuje do veřejné debaty.

Úřad je mladý a teprve hledá různé cesty a možnosti. V dalším funkčním období Weiss takovou možnost nevyloučil. Předseda Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí je jmenován prezidentem republiky. Weis ale prý nechce využít postu k tomu, aby formoval například debatu o pravidlech, jak má vypadat transparentní financování politických stran.

Nejsem tu od toho, abych sděloval vizi

K vyhodnocení volebních kampaní úřad používá závěry monitoringu. Ten se týká například reklamních kampaní na internetu nebo sociálních sítích. Úřad si tuto práci zadává od externích spolupracovníků, později si sám vše analyzuje a vyhodnocuje.

Na otázku, kde je letošní smlouva s externí firmou, Weiss nebyl schopen odpovědět. Jako každý rok by měla být ze zákona uvedena v registru smluv, ve kterém však chybí. Weiss tvrdí, že smlouva existuje a je schopen ji doložit.

V pořadu K věci zaznělo, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí má kontrolovat, zda se dodržují pravidla, a sám je nedodržuje. I z tohoto důvodu čelí ve sněmovně kritice. Poslanec za Piráty Černohorský dokonce veřejně mluvil o tom, že by měl být Weiss vystřídán někým jiným, protože úřad nezvládá. Kritizován je i organizací Transparency International.

Úřad je navíc pomalý a má časový skluz v kontrole jednotlivých kampaní. Teprve letos dokončoval kontroly sněmovní kampaně z roku 2017, nyní dokončuje kontrolu kampaně prezidentské z roku 2018. Časový odstup tak může snížit relevanci kontrol pro voliče. „Naše oddělení disponuje pěti zaměstnanci,“ vyjádřil se k tomuto problému Weiss. Při tomto počtu zaměstnanců podle něj není možné, aby se postup urychlil.

Již v minulosti prý dostal na navýšení počtu zaměstnanců zelenou, ale už nedostal prostředky na to, aby je zaplatil. „Úřad nemá peníze, nicméně si podle registru smluv najímá externí firmu pro zpracovávání účetnictví a honoráře, za kterou platí vysokou sumu,“ komentovala Weissovo vyjádření moderátorka.

Na otázku, v čem Weiss viděl největší pochybení v prezidentské kampani Miloše Zemana, odpověděl: „To vám teď neřeknu. Sorry, ale už je to dva roky, nic mi v hlavě neutkvělo.“ Změnit by se měl podle něj celý systém fungování úřadu, ale jak, to Weiss už neřekl. „Nejsem tu od toho, abych vám sděloval svou vizi,“ řekl na závěr.