Kontroly hranice se Slovenskem o půlnoci skončí. Policisté chytili 1185 běženců

„Policisté budou i nadále, ovšem nyní pouze namátkově a operativně, působit po celé délce pozemní hranice se Slovenskou republikou,“ uvedl mluvčí cizinecké policie Josef Urban.

Policisté bude podle něj monitorovat a analyzovat hlavní i alternativní migrační toky do Evropy. „Stále bude kladen důraz na vyhledávání a kontrolování těch míst a dopravních prostředků, u kterých je potenciál možného výskytu nelegálních migrantů či převaděčů,“ dodal mluvčí.

Počty policistů nasazených na vyhledávání tranzitní nelegální migrace budou podle Urbana jednotlivé kraje upravovat vždy na základě vyhodnocení aktuální situace, zejména v závislosti na počtech zachycených migrantů. Všem třem krajům, které mají společnou hranici se Slovenskem, bude i nadále k dispozici cizinecká policie.

Podle dřívějšího vyjádření policejního prezidenta Martina Vondráška dělají policisté prověrky po celé délce hranice se Slovenskem, hlídají tak 251 kilometrů. Na směnu je nyní nasazeno 88 příslušníků. Urban doplnil, že do pátku zkontrolovali téměř 876 tisíc lidí a přes 442 tisíc vozidel.

Česko spustilo v koordinaci s Polskem kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října původně na deset dní. Kontroly následně zavedly další země v regionu a stejně jako ČR je opakovaně prodlužovaly. Dál je bude držet Polsko, podle posledního rozhodnutí do 2. března.

V Německu by měly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem podle rozhodnutí z půlky prosince trvat do 15. března. Hranici s Českem střeží také Rakousko, které chce v ostraze pokračovat do 16. února. Slovensko ukončilo kontroly na hranici s Maďarskem 22. ledna.

Tranzitní migrace začala loni výrazněji stoupat v červenci, kulminovala v září a říjnu, kdy počet zajištěných běženců dosáhl 1853. Po zavedení kontrol poklesla čísla na 86 v listopadu a 32 v prosinci.

Kontroly na hranicích se Slovenskem zavedlo Česko také předloni v září. Vláda se k tomuto kroku rozhodla kvůli rostoucí nelegální migraci zejména Syřanů, kteří využívají ČR jako tranzitní zemi, přes níž chtějí pokračovat do dalších států EU.