Ve škole v jihomoravských Prušánkách zrovna končí výtvarka. Nebýt menšího rozměru třídy, do dlouhých řad seskládaných lavic a o něco nižších stropů, než ve škole bývá zvykem, nikdo by nepoznal, že děti tvoří z modelíny ve třídách montovaných z buněk podobných lodním kontejnerům. Ale nebýt jich, musely by do školy složitě dojíždět do jiných obcí.