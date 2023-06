Školské odbory se postavily za Beka. Čekají, jaké peníze jim vyjedná

„Na dnešním (čtvrtečním, pozn. red.) jednání s panem ministrem jsme se domluvili, že nás bude průběžně informovat, jak se vyvíjí jeho vyjednávání ohledně státního rozpočtu. Řekli jsme mu, že má naši plnou podporu a že jsme ve velkém očekávání,“ popsal pro iDNES.cz obsah schůzky ministra Mikuláše Beka a školských odborů jejich předák František Dobšík.

Doplnil, že „pokud by vyjednávání (s ministerstvem financí, pozn. red.) nedopadla, jsme připraveni zakládat stávkové výbory na ministrovu podporu,“ dodal Dobšík s tím, že se nechce dostat do stejné pozice jako hlavní odborář Josef Středula, který vládě vyhrožuje. „My nikomu vyhrožovat nechceme. Jen si přejeme, aby byly naplněny sliby, které nám vláda dala. Situaci vnímáme, ale jestliže se dá padesát miliard na armádu, měli by peníze hledat i na tuto prioritu,“ myslí si.

Pracovníkům ve školství dlouhodobě vadí přístup vlády. Ta se ve svém původním programovém prohlášení zavázala, že zajistí, aby všichni pedagogičtí pracovníci ve školství brali 130 procent průměrné měsíční mzdy.

Postupem času ale prohlášení upravila, když uvedla, že se slib týká pouze učitelů. Navíc z návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících vypadla informace, z jakého základu se bude 130 procent počítat, a tak by reálně ti učitelé, kterých se bude vyhláška týkat, mohli dostat méně.

Odbory varují před rozevíráním nůžek

„Nárůst pro učitele by měl být asi pět procent, pokud se bude pro příští rok počítat z roku 2022, růst mezd přitom bude podle predikce asi sedm procent. Musíme společně hledat cestu, aby se nerozevíraly nůžky,“ míní Dobšík.

Zmínil, že třicetimiliardové škrty, které chce po školském rezortu ministr financí Zbyněk Stanjura, nejsou proveditelné. Dobšík se domnívá, že je možné šetřit u nevyčerpaných investic, ale rozhodně ne na platech. „Sdělili jsme panu Bekovi, že to odmítáme, on s tím souhlasí. Uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřel s tím, že v nejbližší době nemají domluvený termín, kdy by se opět mohli potkat.

S rozsahem šetření na svém rezortu nesouhlasí ani sám Bek. „Nastoupil jsem do situace, kdy se stav veřejných financí zhoršuje a mým cílem je, aby tím neutrpělo vzdělávání v Česku. Nechci se vymlouvat na ministerstvo financí, prostředky pro školství chci hledat i jinde, hlavně z evropských zdrojů,“ uvedl na čtvrtečním jednání.

Rozsah škrtů, který by ve školství měl být největší ze všech rezortů, přitom kritizoval už minulý týden. „Návrh, který je technický z dílny ministerstva financí, nezohledňuje závazky, které jsou dokonce napsané v záýkoně vůči regionálnímu školství. Musím říct, že to nepovažuji v tuto chvíli za relevantní číslo,“ řekl po jednání České konference rektorů v Křtinách na Blanensku.