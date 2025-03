Tresty za konopí jsou příliš vysoké, bouří se experti. Nacher je označil za dryáčnické

„Troufnu si říct, že jsme se za léta neposunuli ani o kousek dál. Je tady příležitost ve druhém a třetím čtení základní věci posouvat,“ uvedl pirátský poslanec Ivan Bartoš, který seminář pořádal. Podle něj zákonodárci ve Sněmovně podali k novele asi 15 návrhů s různým nastavením i dalšími úpravami.

Podle novely by mělo být možné pěstovat nejvýš tři rostliny s obsahem přes procento THC. Lidé by u sebe venku mohli mít nejvýš 25 gramů látky s víc než procentem THC a doma do 50 gramů.

Přestupkem s hrozbou pokuty by bylo pěstování čtyř či pěti rostlin a držení látky venku od 25 do 50 gramů a doma od 50 do 100 gramů. Až šest měsíců vězení by hrozilo za víc než pět rostlin a přes 50 gramů látky venku a doma přes 100 gramů.

Experti se obávají, že návrh ke změně přístupu nepovede. Podle výroční zprávy o nelegálních drogách za rok 2024 bylo ke konci předloňska ve vězení za drogovou trestnou činnost 2 867 osob, tvořili 16 procent odsouzených.

Téměř polovina si podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila odpykávala trest kvůli marihuaně. Řadu odsouzených tvoří pacienti či jejich blízcí.

Za poslední rok konopí k samoléčbě užilo devět až 14 procent lidí nad 15 let. Po přepočtu je to 800 tisíc až 1,3 milionu osob. S přibývajícím věkem míra užívání k léčení roste, nejvyšší je u seniorů, uvádí zpráva.

Dryáčnické tresty, označil postihy Nacher

Bartoš řekl, že na dnešní akci zval všechny poslance a senátory. Dorazil jen Patrik Nacher (ANO). Tresty za konopí označil za dryáčnické. Regulovaný trh ale nepodporuje.

„Takhle daleko já jsem ještě nešel. Chtěl jsem se odpíchnout od toho, že chci, aby samopěstování nebylo kriminalizováno. Jsem benevolentnější z hlediska množství a počtu (rostlin a látky),“ řekl novinářům Nacher. Problematiku chce vysvětlovat kolegům z hnutí.

„Tresty za konopí jsou vyšší než za znásilnění“

Experti na semináři připomněli řadu kauz. Poukazovali na to, že tresty za konopí bývají výrazně vyšší než za znásilnění či domácí násilí. Zmínili i případ tří mužů vyššího věku, které před nedávnem omilostnil prezident Petr Pavel. Ve vězení strávili téměř dva roky za činnost, která souvisela s pěstováním konopí a marihuanou. Zbývaly jim z trestů ještě tři až čtyři roky.

Vobořil ještě jako protidrogový koordinátor navrhl s týmem odborníků zákon s pravidly pro legální pěstování, fungování konopných klubů a licencovaný prodej a vývoz.

Proti se postavili lidovci i TOP 09. V normě pak zbylo jen pěstování. Opoziční Piráti, kteří byli donedávna součástí vládní koalice, návrh novely už dřív kritizovali jako nedotažený. Prosazují regulovaný trh.