Pomáhá od bolesti a křečí. Přesto chce Brusel konopný výtažek zakázat

Léčebné konopí se užívá například u chronických bolestí, na které nezabírají jiné léky. Předepisuje se také lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Konopí s označením CBD, které obsahuje látku cannabidiol, chce ale Evropská komise zařadit mezi zakázaná narkotika.

„Pro mě by to byla pohroma. Téměř šest let experimentuji s konopím, marihuanou, THC, CBD a postupně zjišťuji, co mi pomáhá,“ stěžuje si Pavel Kurušta, který léčivé konopí běžně užívá. „Dospěl jsem k tomu, že CBD je vynikající na moji nemoc,“ říká s tím, že si z něj vyrábí kapky tlumící bolestivé křeče způsobené roztroušenou sklerózou.

Podle Kurušty tento typ konopí nemá žádné omamné účinky a především mu pomáhá od bolestí a křečí. Konopná léčba nevadí ani lékařům, které pravidelně navštěvuje. „CBD posiluje i imunitu. Za poslední rok a půl jsem neměl žádné respirační onemocnění,“ vyzdvihuje jeden z účinků CBD Kurušta.

Se zákazem léčivého konopí nesouhlasí ani odborník na drogovou problematiku Jindřich Vobořil.

Podle Kurušty se jedná o lidskou hloupost a vypočítavost, která někam směřuje. „Nejspíše se jedná o finanční zisk, který je jednoznačný,“ pootýká.

Pacientů, kteří léčivé konopí užívají, v Česku přibývá. Zatímco v roce 2018 jich bylo 447 a lékaři jim předepsali celkem 4 800 gramů konopí, v květnu 2019 jich bylo 665 a přes 5 000 gramů.