Konkurzní správce H-Systemu chce po družstvu 21 milionů za nájem

S tím ale nesouhlasí bytové družstvo ani obyvatelé Horoměřic, kterých k úternímu líčení dorazila zhruba dvacítka. Nesouhlas většina obyvatel vyjadřovala různými hesly napsaných na papíře.

„Soudci buďte také lidi,“ zněl jeden z nápisů. V podobném duchu byly i další. „Státe, berou nám domovy,“ poutali na chodbě obyvatelé, kteří se nakonec do soudní síně nedostali, a tak celé jednání strávili na chodbě.

Jediný zástupce obyvatel, který se do místnosti vešel držel po celou dobu jednání jasné heslo: „Stát dal povolení, my dostavěli, teď máme platit nájem.“

Znalci už začali oceňovat domy, které si pak budou moci zřejmě obyvatelé koupit zpět.

„Teď jsme všichni nervózní, co s námi udělají. Zatím nic nevím a jen čekáme na verdikt za kolik si to budeme moci koupit po třetí. Zatím žádný odhad nemáme,“ uvedla pro MF DNES obyvatelka Horoměřic Milena Drdácká.

Podle ní by se cenu domu měli lidé dozvědět v nejbližších dnech. „Teď to někdy přijde. Nespravedlivý je, že si dělali fotky toho, co jsme tam udělali my. V tom jsou přitom naše peníze, my to postavili. Je to na hlavu,“ povzdechla žena, které v domě vyrostly děti. „Je tam spousta důchodců, kdo jim půjčí. Je to celé psychicky náročné. To už bylo soudů a stání. Z toho se nedá utéct a hlavně nemám ani kam,“ dodala Drdácká.

Při úterním líčení soud vyslechl návrh obžaloby. Žalobkyně Jana Mrázová zdůraznila, že cenu za nájemné stanovil soudní znalec. „Předpokládám, že znalci jsou schopni se v rámci svého výsledku vyjádřit. Nejedná se o částku, kterou by si sám žalobce určil,“ řekla u soudu žalobkyně Mrázová.

Monsport žádá nájemné za poslední tři roky, tedy za 2016 až 2018. Nájemné za předešlá léta jsou již promlčená.

Částka je příliš vysoká, říká obhájce

Podle obhájce bytového družstva je však částka vysoká. „Znalecký posudek nijak nerozporujeme. Máme na to, že znalec neměl při vytváření posudku komplexní informace. Zjevně opomíjí a neví o skutečnosti, že hodnota nemovitostí je snížena. Žalovaný postavil v místě chodníky, silnice a také zavedl silnice. O to by měla být cena snížena,“ uvedl obhájce Tomáš Šulek.

Rovněž podotkl, že lidé si zřejmě budou muset koupit domy už potřetí „Žaloba by měla být zamítnuta. třetí. Ze strany konkurzního správce nebyl vznesen požadavek, že by obyvatelé měli platit nějaké nájemné.“

Soud případ odročil na 3. listopadu. V dalších jednáních promluví před soudem svědci a soudní znalec, který cenu za nájemné stanovil. Soud rovněž bytové družstvo vyzval, aby konkretizovala výhrady ke znaleckému posudku. „Paní soudkyně v podstatě rekapitulovala, co jsme předložili. Soudům bych poslal vzkaz, že by měli být k lidem lidštější,“ řekl po skončení soudu předseda družstva Martin Junek.

„Teď jen čekáme, co si na nás zase konkurzní správce vymyslí. Po H-Systemu nám zbyla jen hrubá stavba, zbytek jsme si sami dostavěli. Teď čekáme až se nám ozvou na kolik náš dům ocenili. V tuhle chvíli nic nevíme. A odstěhovat se můžeme maximálně pod most. Nám důchodcům nikdo ani nepůjčí,“ řekl MF DNES Richard Stadler, který žije v domku v Horoměřicích dvacet let.

Kauza H-System

Ústavní soudci loni v říjnu odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Hroměřicích vyklidit. Ústavní soud uvedl, že současní uživatelé na ně nemají nárok.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim roku 1997 zkrachovala a dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let za mřížemi. Lidé si však byty a domy sami dostavěli na vlastní náklady, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.