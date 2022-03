Každý nám pomáhá, říká mladá Ukrajinka. Teď sehnat práci, kvůli dítěti i noční

V úterý odpoledne proudí dovnitř do Kongresového centra desítky lidí. U vchodu do budovy vstup kontrolují policisté, o několik desítek metrů dál centrum opouštějí lidé, jimž se již podařilo všechny náležitosti vyřídit. Většinu návštěvníku tvoří matky s malými dětmi, občas z centra vyjde starší žena. Na všech je vidět, že jsou rádi, že mají několikahodinový proces za sebou.

„Všechno šlo hladce, byli na nás moc hodní. Jsem moc vděčná za to, jak celý proces probíhal,“ říká paní Naďa. Do Prahy dorazila před několika dny. Svou matku i bratra nechala na jihovýchodě Ukrajiny, odkud rodina pochází.

Naďa má dvě malé děti, proto se v centru dostala na řadu přednostně. Během čtyř hodin vyřídila vízum i pojištění. Většinu času strávila čekáním, samotné vyplňování dokumentů zabralo chvíli. „Ptali se mě také, zda chci dát dítě do školky. Školku si ale budeme hledat sami,“ dodala žena. Ráda by si našla práci, s malými dětmi je to však obtížné. Zkusí si sehnat zaměstnání alespoň na noc.

Přednostní fronty mohla využít také těhotná Ala. Vízum a pojištění si vyřídila asi za tři hodiny. „Bylo to komfortní, každý nám tu pomáhá. Dostali jsme tam jídlo i pití,“ hodnotila prostředí Konferenčního centra. K vyřízení víza za účelem pobytu, které Ukrajinci dostávají, potřebovala cestovní pas. Úředníci se jí ptali kromě základních osobních údajů i na to, zda má v Česku zařízené ubytování.

15 tisíc lidí odbavilo od 4. března pražské Kongresové centrum

odbavilo od 4. března pražské Kongresové centrum 100 tisíc Ukrajinců zatím dorazilo do Česka, zhruba čtvrtina z nich zamířila do hlavního města

zatím dorazilo do Česka, zamířila do hlavního města přes polovinu ukrajinských uprchlíků tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy

speciální víza dostalo už přes 57 tisíc lidí

Vízum a pojištění v úterý získala i zhruba pětašedesátiletá žena s vnoučaty. Přišli ze západu Ukrajiny a v Praze zůstanou u známých. „Doma jsem pracovala jako vedoucí kulturního domu. Zatím nevím, jak to se zaměstnáním budu mít tady,“ říká Ukrajinka. V centru si všimla fronty, kde se lidé mohou informovat o pracovních možnostech. Ona v ní však nestála. Chce počkat, jak se situace na Ukrajině vyvine a doufá, že se bude moci za nějaký čas vrátit domů.

Proces musí být rychlý

Údaje o vzdělání nebo odbornosti ukrajinští občané v rámci zařizování víza nevyplňují. „Celý proces musí být nyní co nejrychlejší a každá další zadaná informace ho prodlužuje,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Ve formuláři pro získání zvláštního víza kromě osobních údajů uvádějí například místo hlášeného pobytu, kontaktní údaje nebo rodinný stav.

Ukrajinci, kteří mají v Česku o práci zájem, vyřizují všechny náležitosti s Úřadem práce. Pokud chtějí pracovat, musí nejprve od něj získat pracovní povolení. Před podáním žádosti by již měli mít vybrané pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu.

Pracovní pozice pro Ukrajince hledá již nyní u zaměstnavatelů i mnoho personálních agentur. Nabízené pozice jsou napříč celým spektrem pracovního trhu od nekvalifikovaných pozic až po IT odborníky, zjistila ČTK.

„Aktivně oslovujeme naše klienty, aby připravili nabídku pozic pro ženy s ubytováním i pro jejich děti. Pro většinu těch pozic hledáme třeba desítky lidí. Od začátku konfliktu jsme takto zaměstnali už téměř dvě stovky žen a ubytovali je i jejich děti. Stále bychom měli možnost zaměstnat další stovky, ale v tuhle chvíli je problém s ubytováním i pro děti. Ne ve všech ubytovnách mohou být, bohužel, ubytovány děti,“ uvedla Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment.