Podmínka? Už ne. Cyklistovi nově hrozí za smrtelnou potyčku s řidičkou až 16 let

Zatím poslední hlavní líčení v případu cyklisty Václava Sochera se u Obvodního soudu pro Prahu 1 konalo začátkem září. Senát v čele s předsedou Ondřejem Láznou tehdy vyslechl mimo jiné znalce v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny Michala Lipše, primáře ARO ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Expert potvrdil, že řidička po potyčce se Socherem zemřela později v nemocnici na takzvaný syndrom zlomeného srdce, kterému se odborně říká tako-tsubo kardiomyopatie. Jde o přechodnou poruchu srdeční pumpy vyvolanou náhlým a extrémním citovým traumatem.

„Akutní selhání srdce pod vlivem tako-tsubo syndromu vedlo ke kardiogennímu šoku, což je diagnóza, která má v dnešní době padesátiprocentní úmrtnost. Primární příčinou smrti byl tako-tsubo syndrom,“ uvedl primář Lipš.

Při pitvě se ukázalo, že žena měla poraněné orgány v břišní dutině, například trhlinu ve střevě. „Nemohu posoudit, zda tato patologie vznikla primárně účinkem traumatu (třeba při útoku obžalovaného cyklisty, pozn. red.), nebo sekundárně nižší prokrveností při kardiogenním šoku, což může vést k poškození těchto orgánů. Mohly se mísit obě příčiny,“ podotkl znalec.

Přestože lékaři v IKEM vyvinuli maximální snahu řidičku zachránit – podáním léků i mechanickou podporou srdce – konkrétně tříselnou tepnou zavedli do srdce vrtulku, která může přečerpávat krev rychlostí až 3,5 litru za minutu, tak se podle Lipše stav pacientky zhoršoval. Došlo u ní k vážnému postižení krevního řečiště, které podle něj bylo neslučitelné se životem.

2. září 2024

„Můžete říct, co bylo spouštěčem tohoto (tako-tsubo) syndromu?“ zajímalo přísedícího. „Nemůžu vědět, co bylo spouštěčem, protože jsem nebyl svědkem té události, ale velmi pravděpodobně to byla stresová situace popisovaná ten den (potyčka s cyklistou, pozn. red.), než paní poškozená navštívila urgentní příjem v Nemocnici Na Bulovce,“ odpověděl primář.

Zejména na základě jeho posudku dospěl trestní senát k jinému závěru než státní zástupkyně. Ta tvrdila, že není možné nade vší pochybnost prokázat, že útok obžalovaného cyklisty byl příčinou smrti řidičky.

Obvodní soud navrhl po výslechu znalce zpřísnit právní kvalifikaci stíhaného jednání z běžného těžkého ublížení na zdraví (sazba 3–10 let vězení) na těžké ublížení s následkem smrti (8–16 let vězení), což by byl případ pro krajskou instanci.

„Nakonec jsme rozhodli o předložení věci Vrchnímu soudu v Praze s tím, že věc by měl pro ten smrtelný následek projednávat Městský soud v Praze,“ sdělil redakci iDNES.cz předseda senátu Ondřej Lázna.

Vrchní soud mu nyní dal za pravdu. Případ tak bude nově s ohledem na vyšší závažnost projednávat Městský soud v Praze. Vyplývá to z justiční databáze infoSoud a na přímý dotaz to redakci potvrdil také soudce.

Socherovi, který před několika měsíci odmítl uzavřít dohodu se státní zástupkyní a akceptovat navrhovanou podmínku, by v případě uznání viny za smrt řidičky nyní hrozilo minimálně osm let vězení.

Každá ze stran popisuje konflikt jinak

Muže, někdejšího aktivního fotbalistu a odchovance AC Sparta Praha, v současnosti trenéra mladších žáků a týmu B třetiligového Motorletu, viní obžaloba z toho, že řidičce Markétě Červové vážně ublížil na konci srpna 2022 – poté, co se hlasitě pozastavila nad tím, že vzal se ženou do rušného provozu v centru metropole na kolech své dvě devítileté děti.

Ratolesti na bicyklech údajně zavrávoraly a Markéta Červová s dcerou to okomentovaly. „Jak můžou s takhle malými děcky jezdit na kole zrovna tady?“ řekly si prý mezi sebou v autě.

Protože měly stažené boční okénko, cyklisté komentář zaslechli. Podle toho, co vypověděl obžalovaný na policii, se však z okénka ozvalo něco jiného: „Když neumějí jezdit na kole, ať chcípnou.“

Socher pak na bicyklu dojel auto stojící v koloně a bušením i nadávkami se měl domáhat, ať si to s ním jde šoférka vyříkat. To na ulici 17. listopadu ještě zachytily městské kamery. Vůz pak znovu popojel – mimo jejich dohled.

Konflikt vygradoval u křižovatky Staroměstská. Dcera Vanessa Červová si začala cyklistu natáčet na mobil. Ten jí ho prý z okénka vytrhl a odhodil. Když pak dívka vystupovala, aby telefon sebrala, Socher ji měl přibouchnout do dveří auta.

V tu chvíli vystoupila z vozu řidička a cyklistu odstrčila. Ten ji poté podle státní zástupkyně strhl do předklonu a ztloukl. „Držel ji v těsné blízkosti svého těla v úrovni svého pasu a opakovaně ji napadl za užití síly vysoké intenzity údery pěstí a kopy, a to především do oblasti hrudníku a břicha. Tímto způsobil poškozené Markétě Červové mnohočetná zranění,“ popisuje obžaloba.

Sedmačtyřicetiletá žena utrpěla podle spisu například trhlinu tenkého střeva a krevní výrony v jeho okolí a v močovém měchýři, dále krevní výrony u ledviny, v okolí vaječníků, v měkkých pokrývkách lebních v krajině spánkové, podlitiny na ruce, zápěstí, pravém bérci a hrudníku. Po incidentu odjela do Fakultní nemocnice Bulovka.

„Z napadení byla vyděšená a vystresovaná. Stěžovala si na bolest hlavy, pravého ramene a na bolest v kotníku po kopnutí do nohy. Ptal jsem se jí na hrudník a břicho, ale údery do těchto oblastí popřela,“ vypověděl lékař z traumatologického urgentu.

Ženu vyšetřil, dal jí prášky na bolest a ve stabilizovaném stavu ji poslal domů. Ráno se však pacientka na pohotovost vrátila. Špatně dýchala a zlobilo ji srdce. Na Bulovce uvedli Červovou do umělého spánku, pak ji převezli do IKEM, kde zemřela.

Socher od počátku odmítá, že řidičku napadl. „Byl jsem tam, ale stalo se to jinak a já neuznávám vinu,“ prohlásil v červnu, když hlavní líčení začínalo.

Popírá, že ženu bil pěstmi i kopanci velkou intenzitou do břicha a hrudi. „Nezasáhl jsem ji, nebyla tam jediná pěst. Jen jsem ji chytl za vlasy, abych ji od sebe odtáhl,“ staví se do role toho, kdo se jen bránil.

„Ke zranění poškozené došlo jinde, my nevíme kde. Ale určitě ne v kontaktu s obžalovaným,“ dodal jeho obhájce Vlastimil Rampula.