Babiš a další členové vlády vystoupí na konferenci o bezpečnosti

„Za mě já dávám opakovanou připomínku, že je nutné, aby naše armáda navyšovala počty vojáků, a to ročně minimálně o tři tisíce. Tento rok se to daří, jsme na čísle 3 696 k 16. říjnu. Prioritou je taky protivzdušná obrana a protidronová obrana,“ řekl k ní premiér.
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Vláda schválila armádní koncepci. Nezajistí plnění spojeneckých závazků, řekl Pavel
Podle prezidenta Petra Pavla nezajistí koncepce plnění spojeneckých závazků a připravenost na větší konflikt. „My jsme si vyměnili názory s panem prezidentem,“ komentoval Babiš výhrady hlavy státu.
Ve středu při návštěvě Polska ale přiznal, že je co zlepšovat. „Česká republika patří mezi nejhorší členské státy NATO z hlediska výdajů na obranu,“ řekl šéf ANO. Pochválil Polsko, že má historické zkušenosti, a proto investuje. „My samozřejmě se budeme snažit taky, abychom nebyli černý pasažér,“ prohlásil český premiér.
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„Do roku 2040 armáda disponuje nejméně 32 tisíci vojáky z povolání a 15 tisíci vojáky v aktivní záloze,“ píše se v nové armádní koncepci, kterou na jednání vlády přinesl ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
Se zvyšováním vojenských výdajů nad dvě procenta HDP koncepce počítá až od roku 2030
Se zvyšováním vojenských výdajů nad dvě procenta HDP koncepce počítá až od roku 2030, tedy za horizontem současné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Výstavba schopností probíhá ve třech etapách. Rozsah první etapy určuje schválený finanční rámec, který do roku 2029 činí 2 procenta HDP na resort obrany. Zdroje jsou v této etapě soustředěny na selektivní odstranění urgentních nedostatků ve schopnostech, zejména v oblasti těžké brigády a protivzdušné obrany. Komplexní rozvoj schopností je plánován v následných dvou etapách a je podmíněn navyšováním obranných výdajů od roku 2030,“ píše se ve schválené armádní koncepci.
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Diskuse na konferenci se podle pořadatelů zaměří na budoucnost české obrany, obranných výdajů a roli domácího obranného průmyslu v kontextu aliančních závazků i globální konkurence. Pozornost má být věnována také moderním technologiím, kyberprostoru a dalším novým doménám, které stále výrazněji formují bezpečnost 21. století.
Babiš konferenci zahájí. V panelové diskusi vystoupí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem a prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřím Hynkem. Mezi účastníky dalších panelů budou ministr obrany Zůna, vládní zmocněnec pro plnění závazků ČR vůči Severoatlantické alianci Jakub Landovský nebo ministr vnitra Lubomír Metnar a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.