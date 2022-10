Rakušan se schází s ministry odpovědnými za migraci, která dramaticky stoupla

Zatím vláda prodloužila kontroly na česko-slovenské hranici do 28. října včetně. „Musíme udělat toto preventivní opatření, abychom odradili migranty od využívání této trasy,“ zdůvodnil to premiér Petr Fiala.

V Praze se v pondělí a v úterý koná dvoudenní ministerská konference o migraci v rámci takzvaného Pražského procesu. Ten sdružuje téměř 50 zemí, jde o země schengenského prostoru, ale i západního Balkánu, střední Asie či Turecka. Zúčastní se také zástupci unijních institucí a agentur. Rusko kvůli válce, kterou rozpoutalo proti Ukrajině, pozváno nebylo.

Ještě před jednáním s unijními ministry se Rakušan sešel s Gillian Triggs z Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Vít Rakušan Bez partnerů žádného řešení migrační krize nedosáhneme. Jednáme proto i se zeměmi mimo Schengen. Dnes a zítra se scházíme na Konferenci Pražského procesu o migraci. Už teď jsem se bilaterálně potkal i se zástupkyní vysokého komisaře UNHCR pro ochranu Gillian Triggs. 48 28

Meziroční růst migrace do Česka o 1200 procent

Nelegální migrace do České republiky meziročně stoupla o 1 200 procent. Od začátku roku 2022 policie zajistila cca 11 tisíc nelegálně tranzitujících migrantů, kteří přes Česko cestovali většinou do Německa, nejčastěji šlo o muže ze Sýrie.

„Chceme vyzvat Evropskou unii k jednání s Tureckem. Dohoda s Tureckem je zásadní,“ odvětil ministr vnitra Rakušan začátkem října na dotaz iDNES,cz, co se bude dít, aby se podařilo migraci přibrzdit.

Už začátkem září ministr vnitra ve Sněmovně řekl, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otevírá cestu do Evropy Syřanům. Přicházejí kvůli tomu ve větším počtu, ale ne ze země původu, ale z Turecka. „Máme otevřené stavidlo do Evropy ze strany Turecka,“ řekl doslova Rakušan.

Za problém označil to, že Maďarsko nepřijímá zpět uprchlíky, kteří směřují dál přes Slovensko a Česko do Německa, nebo do Rakouska. Znamená to, že nejsou ze strany Maďarska dodržovány dohody o navracení uprchlíků. „Máme tady dominový efekt,“ řekl ve Sněmovně Rakušan.