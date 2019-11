I dnes stačí málo a můžeme o svobodu snadno přijít, varovala Vašáryová

10:53 , aktualizováno 12:25

„Naděje je to nejdůležitější, co nikdy nemůžeme ztratit. Ať se děje cokoliv, ať vám říkají cokoliv, ať vám vymývají mozky, nikdy neztraťte naději na svobodu,“ řekla Magda Vašáryová na konferenci Evropa bez železné opony, kterou pořádá Český rozhlas Plus. Dalšími hosty byli například Václav Klaus či Lech Walesa.