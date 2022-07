Česko hostí první konferenci při předsednictví EU. Zabývá se společnou obranou

Strategický kompas představuje novou bezpečnostní a obrannou strategii, která se zaměřuje na oblast krizového řízení. Hlavním důvodem jeho přijetí je rychlejší a aktivnější reakce na měnící se bezpečnostní prostředí. Cílem je čelit novým hrozbám.

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu ukázala potřebu vzájemné spolupráce zemí. Nepředvídatelná nestabilita sousedství EU si proto žádá flexibilní a inovativní přístup.

Strategický kompas je první čistě bezpečnostní a obranná strategie EU, která stanovuje konkrétně kroky se záměrem posílení odolnosti. Strategický kompas byl schválený během března letošního roku a je výsledkem spolupráce unijních zemí o posílení bezpečnosti a obrany EU. Kompas byl přijat tedy v době, kdy je potřeba posilovat nástroj pro řešení krize.

Reakce EU na krizi

Jedním z nástrojů, který pomohl rychle a rozhodně reagovat na válku na Ukrajině, je i Evropský mírový nástroj, který je důležitý v oblasti řešení krize a podporuje také schopnost a odolnost ukrajinských ozbrojených sil bránit svou zem. Právě válečný konflikt zdůraznil důležitost vojenské mobility. Její zlepšení a posílení je jedním z cílů Strategického kompasu a také jednou z priorit českého předsednictví.

Další bodem předsednictví ČR v Radě EU bude i dopracování takzvaného hybridního toolboxu neboli souboru nástrojů proti hybridnímu působení, který poskytne rámec pro koordinovanou reakci v EU. Během operací se totiž čím dál více setkáváme s hybridním působením, a to například ve formě dezinformací.

Schopnost rychlého nasazení EU

Evropská Unie se účinně snaží čelit také konfliktům mimo své hranice. Za tímto účelem dojde do roku 2025 k vytvoření rychlého nasazení EU, které umožní rychlé rozmístění až 5000 vojáků v případě krize.

Nejedná se však o evropskou armádu, jelikož základem obrany je princip kolektivní obrany NATO. Kapacita by měla být vytvořena na základě konkrétních operačních scénářů.

I z tohoto důvod je neodmyslitelnou součástí spolupráce EU a NATO v zaručení bezpečného euroatlantického prostoru. Přijaty byly nové strategické dokumenty - již zmíněný Strategický kompas a Strategická koncepce.

Hlavní body konference

Konferenci zahájil proslovem Daniel Blažkovec, náměstek ministryně obrany, který během svého proslovu zmínil několik bodů týkajících se nových výzev v oblasti bezpečnosti, silnějších globálních hranic, vojenské mobility a především Strategického kompasu, který je klíčovým bodem programu.

Blažkovec zmínil, že EU musí čelit novým výzvám a hrozbám, a to včetně terorismu, který nevymizel. Mimo jiné by se také měla EU snažit o to, aby měla více zodpovědnosti a stala se tak silnějším globálním hráčem na tomto poli a nebyla pozadu.

Dále je také důležité navázání na zkušenosti s vojenskými i civilními misemi, kdy je možné stavět na zkušenostech spojených s misemi v Afghánistánu či Sahelu. „EU si uvědomila potřebu nést zodpovědnost za vlastní obranu a stát se globálním hráčem. Pokrokem v tomto ohledu bylo osvojení Strategického kompasu. Česká republika chápe, jak stěžejní je jeho implementace a právě naše předsednictví tomu dává vysokou prioritu,“ řekl náměstek.

„Naše snahy musí také zahrnovat Ukrajinu. Ruská agrese nemůže být tolerována. Válka na Ukrajině také ukázala důležitost vojenské mobility. Potřebujeme využít naší zkušenost a dále vylepšit naši schopnost vypořádat se s konfliktem takového rozsahu,“ zmínil Blažkovec v projevu.

Mezi priority českého předsednictví bude tedy patřit rozvoj schopností a investice do obrany, a to i v oblasti hybridních hrozeb či problém moderních technologií a vesmíru. „Před námi jsou těžké časy, které budou vyžadovat hodně práce, ale doufám, že zůstaneme silní společně,“ dodal na závěr Blažkovec.