Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Okamura a Klaus vystoupí na konferenci AfD, budou debatovat o svobodě projevu

Autor: ,
  14:54
Na konferenci o demokracii a svobodě slova, kterou na konci června v Berlíně pořádá strana Alternativa pro Německo (AfD), vystoupí předseda české Sněmovny Tomio Okamura i exprezident Václav Klaus. Vyplývá to z programu, který zveřejnila frakce AfD ve Spolkovém sněmu. Mluvčí bývalého prezidenta Michaela Žalská Klausovu účast na konferenci potvrdila.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní návštěvě Srbska. Na snímku Tomio Okamura na letišti v pražských Kbelích. (29. dubna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...
Bývalý prezident Václav Klaus řekl, že Duku měla ráda celá jeho rodina. (15....
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...
11 fotografií

Konference v budově německého Spolkového sněmu nazvaná „1. demokratický kongres frakce AfD v Německém spolkovém sněmu“ se uskuteční 26. a 27. června. Zvou na ni předsedové strany AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Debatovat se má o svobodě projevu, médiích a lidských právech.

Podle programu v pátek 26. června nejprve Weidelová a Chrupalla přítomné uvítají, úvodní projev pak pronese bývalý český prezident Klaus. Přednáška nese název „EU jako nebezpečí pro svobodu slova v Evropě“. Následovat bude přednáška předsedy české Sněmovny Okamury na téma „Omezování parlamentní svobody: Evropská perspektiva“.

Na Putinovo fórum dorazila delegace AfD, její součástí je i europoslanec Bystroň

Klaus a Okamura v pátek také společně vystoupí na pódiové diskuzi o svobodě slova v Evropské unii a v sobotu se zúčastní debaty na téma parlamentarismus a svoboda slova.

Společně s českými politiky se konference mimo jiné zúčastní německý europoslanec českého původu Petr Bystroň, kolem kterého v roce 2024 vypukla aféra kvůli podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky. Dalším řečníkem bude Hans-Georg Maassen, bývalý ředitel německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby.

Ať Česko uzná, že vyhnání Němců bylo bezpráví, chtějí Okamurovi spojenci z AfD

Maassen musel z funkce v čele BfV v roce 2018 odstoupit poté, co bagatelizoval násilí ze strany krajní pravice v Saské Kamenici (Chemnitz), kde se po vraždě Němce uskutečnily pravicové demonstrace.

Klaus se rád zúčastní, reagovala jeho mluvčí

„Pan prezident se opakovaně zúčastňoval různých akci AfD a rád se zúčastní i této akce,“ potvrdila Klausovu účast mluvčí Institutu Václava Klause Michaela Žalská. Okamurovo vyjádření se zatím ČTK nepodařilo získat.

Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje

Loni v květnu celoněmecká tajná služba BfV označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu.

V loňských předčasných volbách do Spolkového sněmu dostala AfD 20,8 procenta hlasů a stala se nejsilnější opoziční stranou v Německu. Současné průzkumy veřejného mínění jí připisují 27 až 29 procent hlasů. Volby by tak vyhrála. V Evropském parlamentu zasedají poslanci AfD ve stejné frakci jako členové Svobody a přímé demokracie (SPD) Tomia Okamury.

Nejmocnější armáda a AfD v čele? Vojenský vzestup Německa straší nejen Francii

Konference ve Spolkovém sněmu se uskuteční týden před celostátním sjezdem strany AfD v Erfurtu. Výběr termínu konání sjezdu čelí kritice, protože to bude přesně 100 let po říšském sjezdu Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), který se odehrál v nedalekém Výmaru.

Na sjezdu se bude AfD připravovat mimo jiné na trojici zářijových zemských voleb – v Sasku-Anhaltsku, v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně. V prvních dvou zmiňovaných zemích AfD podle průzkumů zvítězí s 35 až 41 procenty hlasů.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

V bytě vybuchla tlaková láhev. Exploze vážně popálila člověka

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ilustrační snímek)

Při výbuchu tlakové lahve v bytě ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku dnes utrpěl popáleniny jeden člověk, jeho zranění je vážné. Prvotní informace záchranářů hovořily o čtyřech vážně zraněných lidech.

5. června 2026  14:44,  aktualizováno  15:14

Jednadevadesátiletý Čech se zřítil na rakouském Grossglockneru

Grossglockner (ilustrační foto)

Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zřítil a zranil 91letý Čech. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.

5. června 2026  10:38,  aktualizováno  15:12

Poslanci zvolili členy Rady ČT. Xaver post uhájil, Matocha a Bradáč končí

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda (ODS), Boris...

Poslanci v pátek zvolili šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav...

5. června 2026,  aktualizováno  15:01

Policie ukázala video ze zásahu při tragédii na D2, kritizuje chování některých řidičů

Policisté ukázali video z příjezdu k nehodě na D2

Hustý tmavý dým, přistávající vrtulník i hasiči zápolící s plameny. Video, která zveřejnili policisté, ukazuje zblízka čtvrteční tragédii na dálnici D2 u Brna, kde při dvou nehodách zemřeli dva...

5. června 2026  14:57

Dívka na ulici upadala do bezvědomí po užití drog a alkoholu, kamarádi utekli

Patnáctiletá dívka ležela na ulici opilá a zfetovaná. Její kamarádi utekli (5....

Patnáctiletou dívku, která na ulici v Pardubicích opakovaně upadala do bezvědomí, nechali bez pomoci její kamarádi. Zasáhli až strážníci, kteří si všimli, co se děje. Zjistili, že dívka kolabovala po...

5. června 2026  14:55

Zvířata neměla prostor, všude špína. Veterináři odebrali zanedbané psy a husy

V chovu veterináři objevili zanedbaného psa a štěně.

Na podnět policie zasahovala inspektorka Státní veterinární správy (SVS) z Plzeňského kraje v chovu psů v Nýřanech na Plzeňsku. Zjistila, že podmínky chovu jsou naprosto nevyhovující. Zvířata, dva...

5. června 2026  14:54

Okamura a Klaus vystoupí na konferenci AfD, budou debatovat o svobodě projevu

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Na konferenci o demokracii a svobodě slova, kterou na konci června v Berlíně pořádá strana Alternativa pro Německo (AfD), vystoupí předseda české Sněmovny Tomio Okamura i exprezident Václav Klaus....

5. června 2026  14:54

Neničte, co funguje, varuje Vobořil Babiše. Kritizuje změny na Úřadu vlády

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil po jednání vlády 30. srpna...

Česko má nejnižší počet drogových úmrtí v EU a minimum uživatelů drog nakažených HIV. Neničte, co funguje, vyzval v pátek na tiskové konferenci ODS ve Sněmovně vládu bývalý protidrogový koordinátor...

5. června 2026  13:35,  aktualizováno  14:47

České úřady mohly obnovit dotace firmám z Agrofertu, EU zatím nic neproplácí

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, nicméně Evropská unie zatím žádné finance neproplácí, dokud celou záležitost s potenciálním...

5. června 2026,  aktualizováno  14:44

Hotovo. Úřad vlády navzdory kritice i stávce převedl agendy pod ministerstva

Tünde Bartha (21. května 2026)

Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha uzavřela formální převod agend a expertů ze Strakovy akademie s jednotlivými ministerstvy. Odboráři Úřadu vlády jsou v pátek kvůli nesouhlasu s přesunem expertů a...

5. června 2026  14:29,  aktualizováno  14:39

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

V Pardubicích usmrtil vlak člověka. Koridor směrem na Prahu stojí

ilustrační snímek

V pátek odpoledne zastavil provoz na koridoru střet vlaku s člověkem. K nehodě došlo ve v pardubické části Svítkov, mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Přelouč. O události informoval mluvčí...

5. června 2026  14:13,  aktualizováno  14:37

V létě odstartuje oprava haly hlavního nádraží v Praze. Potrvá až do roku 2028

Ilustrační snímek

Střechu odbavovací haly na pražském hlavním nádraží, do které roky zatéká, opraví sdružení firem Subterra a Firesta-Fischer. Kromě izolace stropu se oprava bude týkat i odvodnění magistrály, která...

5. června 2026  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.