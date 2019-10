Sochu Koněva chce Šimůnek zapsat mezi kulturní památky. Utká se o šéfa KSČM

„Jako občan předám žádost o zapsání na seznam kulturních památek. Jde o to, abych zabránil odstranění této sochy,“ uvedl Šimůnek.

„Je to jeden z posledních takových památníků v Praze. Už byl odstraněn smíchovský tank, přejmenována třída Rudé armády a byla sundána i deska ze Staroměstské radnice, která připomínala osvobození Prahy Rudou armádou. A já si myslím, že některý ze symbolů by v Praze zůstat mohl, aby to připomínal generacím, které přichází po nás,“ uvedl pro iDNES.cz Šimůnek, proč se v pondělí před polednem vypraví do Nostického paláce, aby předal žádost, o jejímž osudu rozhodne ministr Zaorálek.



Šimůnek věří, že Zaorálek bude mít pochopení. „Je to zkušený politik, byl ministrem i v minulých obdobích. Je z Ostravy, tedy z regionu, který osvobodila Rudá armáda spolu s 1. československou samostatnou brigádou a má kladný vztah k těmto památkám,“ uvedl první místopředseda komunistů Šimůnek na adresu ministra kultury, který byl v minulé vládě Bohuslava Sobotky ministrem zahraničí. Zaorálek je ministrem kultury v menšinové vládě ANO a ČSSD, jejíž existenci toleruje KSČM.



„Počkejme, až se to stane, pak se k tomu ministr vyjádří,“ řekla iDNES.cz Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury k tomu, jak se Zaorálek k žádosti o zapsání Koněvovy sochy mezi kulturní památky postaví.



K nápadu komunistického politika Šimůnka se vůbec nechtěl vyjadřovat šéf Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. „Tím, že jsme napsali odborné stanovisko, považujeme záležitost z naší strany za vyřízenou,“ řekl Knížek.

U sochy sovětského maršála je cedule doplňující informaci o Koněvovi. Maršál velel jednotkám 1. ukrajinského frontu, které dobyly Berlín, osvobodily severní, střední a východní Čechy a 9. května 1945 přijely do Prahy. Koněv ovšem také o několik let později velel potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a pak se podílel i na výstavbě zdi, která rozdělila na desítky let Berlín.

Jde teď podle Šimůnka o to, jestli zastupitelstvo Prahy 6, které schválilo, že sochu Koněva nahradí památník osvobození Prahy, bude respektovat, že tuto záležitost posuzuje ministerstvo kultury. „Ještě je možnost, že požádám Obvodní soud pro Prahu 6, aby vydal předběžné opatření, že nemůže být nakládáno se sochou, dokud nerozhodne právě ministerstvo kultury,“ uvedl první místopředseda KSČM.

Šimůnek jako první oznámil kandidaturu na šéfa KSČM

Muž, který vytáhl do boje za Koněvovu sochu, také jako první oznámil, že bude příští rok v dubnu na sjezdu v Brně kandidovat na předsedu KSČM proti dlouhodobému šéfovi strany Vojtěchovi Filipovi.

„Část lidí to vidí tak, že bych se měl po osmi letech posunout na funkci předsedy. Pokud mě budou okresní konference navrhovat na předsedu, tak kandidaturu přijmu,“ řekl iDNES.cz Šimůnek. Od listopadu budou probíhat v komunistické straně jednotlivé okresní konference.

Šéfovi strany Filipovi o svém úmyslu neřekl. „Nebyl čas,“ uvedl k tomu první místopředseda KSČM. Očekává se, že kandidátů na nového lídra strany bude tentokrát víc. Sám Šimůnek očekává, že nominace určitě získá i další z místopředsedů strany Stanislav Grospič. Ten zatím své ambice v tomto směru komentovat nechtěl. Rozhodne se i podle toho, co mu řekne jeho rodina.