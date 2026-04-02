Konečně vláda vyslyšela náš návrh, říká Kupka o snížení spotřební daně u nafty

Josef Kopecký
  12:24aktualizováno  16:15
Vyslyšeli náš návrh na snížení spotřební daně na naftu, konečně, uvedl šéf opoziční ODS Martin Kupka k rozhodnutí vlády, jak srazí ceny pohonných hmot. ODS v březnu předložila do parlamentu návrh na snížení spotřební daně u nafty o 1,70 Kč. Vláda na iniciativu opozice tehdy reagovala chladně.

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vláda nesouhlasí s tím, že by rozhodla podle toho, jak chtěla ODS. „Kdybychom jen snížili spotřební daň, skončilo by to v maržích,“ řekl první vicepremiér za ANO Karel Havlíček. Marže se rozhodla vláda zastropovat u nafty i benzinu na 2,50 Kč na litr.

Vláda za mimořádné tržní situace může ceny a marže regulovat, uvedl antimonopolní úřad.

Strop u marží u nafty i benzinu, ke kterému vláda přistoupila, považuje Kupka za zbytečný zásah do trhu.

„Opatření mají smysl jako celek, v balíčku,“ řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová. V pondělí 13. dubna podle ní projedná vláda návrh zákona, který umožní regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády. Schillerová řekla, že čeká velkou podporu opozice.

„K tomu my určitě svítit nebudeme,“ odmítl to ale šéf ODS Martin Kupka.

Vláda bude denně oznamovat maximální ceny nafty i benzinu, sníží spotřební daň

Zastropování marží? Kosmetické opatření, míní exministr průmyslu a obchodu za STAN Vlček

Výhrady k stanovení maximálních marží u nafty a benzinu má i opoziční hnutí STAN.

„Zastropování marží vnímám jako kosmetické opatření, které může paradoxně v některých regionech, kde jsou dnes prodejci pod těmito maržemi, ceny zvýšit. Snížení spotřební daně u nafty pak může krátkodobě smysl dávat, pokud bude vykryto vyšším příjmem DPH. V případě, že bude krize trvat dlouhodobě, je třeba bavit se o revizi státního rozpočtu,“ uvedl první místopředseda hnutí STAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Levnější čerpací stanice mohou strop využít i ke zdražení, míní analytici

Kroky vlády kvůli cenám pohonných hmot představují podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba populismus, který ve výsledku nic nevyřeší. Strop marží ovlivní jen Prahu a dálnice.

„Většina pump tedy už teď prodává palivo pod limitem. Strop na marže je tedy vlastně jen strop pro dálnice, kde bývají marže zpravidla vyšší. Co se pak spotřební daně týče, jde o její snížení jen na naftu, a to o 1,35 Kč. Opatření bude stát miliardu z veřejných peněz každý měsíc a toho, kdo jezdí na benzin a má možnost tankovat mimo dálnici, se stejně nijak nedotkne a nijak mu nepomůže,“ napsal na sociální síti X Hřib.

Chaotické jednání mikromanažera, kritizuje TOP 09 Babiše

„První krize a opět vidíme chaotické jednání mikromanažera v pozici premiéra země. Řídí stát se stejnými chybami jako v době covidu. Už jen čekám, kdy vystoupí s tím, že se cena PHM bude určovat každý den, kromě víkendů, slunovratu a první středy předcházející úplňku,“ reagoval ironicky na rozhodnutí vlády předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

„Je dobře, že vláda přijala opatření, která pomohou lidem s výrazně rostoucími cenami pohonných hmot. Jdou v zásadě správným směrem a lidovci jsou připraveni smysluplné legislativní úpravy podpořit. Je ale potřeba přidat dlouhodobou strategii, a to i v oblasti ceny plynu a elektřiny, a neblokovat opatření, která posilují energetickou soběstačnost domácností,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

