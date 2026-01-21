Konečná chce, abych byl zabit, tvrdil Zdechovský. Politička ostře reagovala

Mezi europoslancem Tomášem Zdechovským a jeho kolegyní Kateřinou Konečnou došlo k ostré výměně názorů kvůli letounům L-159. Konečná ocenila krok vlády neprodat stroje Ukrajině a zároveň o Zdechovském řekla, že by na Ukrajinu rád poslal vše kromě sebe samotného. „Vaše přání je, abych byl zabit,“ vmetl Konečné lidovecký europoslanec, čímž vyvolal velké překřikování.

Válka na Ukrajině

„Myslím, že to ukazuje to, jak rozhodli voliči. Nová vláda už nechce dávat Ukrajině zbraně a peníze a dávat ji vše, co si řekne,“ komentovala ve středu v debatě na CNN Prima News Konečná krok vlády neprodat Ukrajině letouny L-159. Několik těchto strojů Ruskem napadané zemi nabídl k prodeji prezident Petr Pavel při své návštěvě Kyjeva.

Podle Konečné platí, že jestli česká armáda letouny potřebuje, tak není důvod je posílat na Ukrajinu.“ Prezident Pavel udělal něco, co neměl zkonzultováno,“ podotkla.

Proč si nevzal pořádné podklady? obul se Babiš do prezidenta kvůli letounům L-159

„Pan kolega Zdechovský je ten krásný příklad. On by poslal na Ukrajinu vše, kromě sám sebe. K tomu vás vyzývali,“ pronesla Konečná na adresu Zdechovského, který s jejími tvrzeními o letounech nesouhlasil.

Podle Zdechovského se Konečná snížila k osobnímu útoku. „Já jsem na té Ukrajině byl, na rozdíl od vás, mnohokrát. Nebyl jsem tam bojovat, my nejsme vojáci, my nejsme občané Ukrajiny, my tam nejezdíme bojovat. Vaše přání je, abych byl zabit. Několikrát jste to říkala a vaši voliči mi to opakovaně píšou na mých sociálních sítích,“ řekl Zdechovský naštvané Konečné.

Načež europoslanec dodal, že hnutí STAČILO!, které Konečná vedla jako lídr utrpělo drtivou porážku za proruské vystupování. „Šli jste Rusku na lopatu,“ dodal.

Miluju Kateřinu Konečnou, vyznal se Zdechovský. Hulváte, vypálila Jermanová

„Kolego Zdechovský, nelžete. Já jsem nikdy neřekla, že chci vaši smrt. Víte, co mi, pane kolego, píšou vaši lidé, ten hnus,“ reagovala na jeho slova Konečná s tím, že i sám Zdechovský o ní prý píše nevhodné příspěvky.

„To, co píšete o mně na sociálních sítích, je něco tak odporného, že to zcela odpovídá lidové straně,“ pokračovala Konečná, přičemž Zdechovský sdělil, že o komunistické europoslankyni píše jen pravdu. „Komunisti, koho neoběsili, toho zavřeli,“ zakončil hádku v diskusním pořadu Zdechovský.

