„Dovolte mi, abych v této debatě pochválil Kateřinu Konečnou. Je to překvapivé, ale pronesla větu, že politici nemají jezdit vyjednávat na Východ, ale na Západ. Takže gratuluji, měli bychom pochválit také oponenty,“ sdělil Zdechovský, který během debaty Konečné několikrát tykal, zatímco ona zůstala u odtažitého vykání.
V návaznosti na to Zdechovský v nadsázce sdělil, že Kateřinu Konečnou miluje. Komunistická europoslankyně si při jeho slovech během debaty dívala na zem a kroutila při tom hlavou.
Svými slovy ale Zdechovský velmi rozlítil další účastnici Jermanovou, která několikrát označila lidoveckého europoslance za hulváta a krátce na to ho zkritizovala za to, že dostatečně nepodporuje český průmysl.
Tomáši, nelži. Zdechovský a Konečná se hádali o to, kdo chodí na které ambasády
„Já bych si přála, abyste, pane Zdechovský, podporoval český průmysl, který odchází za hranice,“ sdělila europoslankyně s tím, že je pro ní těžké udržet emoce, které v sobě má.
Emoce bezprostředně po tomto vyjádření Jermanová nakonec neudržela a prohlásila, že se Zdechovský neumí chovat a nemá tak podle ní co dělat ve vysoké veřejné funkci.
„Kateřina Konečná je žena. A jestli vám začne vykat, je vrchol neslušnosti, že jí tykáte. Znamená to, že váš vztah je někde jinde a vy jí máte vykat úplně stejně. Je to opravdu nehorázné chování a mě už to nebaví poslouchat a číst na sociálních sítích, jak se navážíte do žen. Možná byste se v tomhle měl držet zpátky. Ukazuje to, jaký jste člověk,“ řekla rozčíleně zaskočenému Zdechovskému, který sedí s Konečnou v europarlamentu už od roku 2014 a v některých debatách i ona tyká jemu.
Zdechovský po ostrém výpadu Jermanové v úterní debatě přestal Konečné tykat, avšak sdělil Jermanové, že od ní nebude poslouchat žádné moralizování. Hned na to se do europoslankyně obul za to, že v roce 2018 půjčovala služební auto svému manželovi v době, kdy byla středočeskou hejtmankou.
6. března 2025