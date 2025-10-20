Konečná dá k dispozici post předsedkyně KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

  13:22aktualizováno  13:42
Vedení KSČM oznámilo, že Kateřina Konečná dá k dispozici funkci předsedkyně strany. V prosinci se uskuteční mimořádný sjezd. Komunisté neuspěli ve sněmovních volbách pod hlavičkou hnutí Stačilo!. Zda má Konečná v plánu znovu kandidovat, neuvedla.

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy v bude v prosinci pořádat mimořádný stranický sjezd. Mluvčí strany Roman Roun uvedl, že cílem bude definovat další směřování strany a rozhodnout o formě účasti v komunálních volbách.

„Součástí sjezdu bude i volba předsedy strany, protože předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, i přes plnou podporu všech členů ÚV KSČM, dala svou funkci k dispozici,“ dodal.

Stát za volby rozdělí asi půl miliardy. Stačilo! bude dostávat 8,6 milionu ročně

Krok Konečné přichází poté, co strana ve spojení se Stačilo! získala v parlamentních volbách 4,3 % hlasů a nedostala se do Sněmovny.

Roun také doplnil, že delegáti sjezdu rozhodnou, zda bude Konečná opětovně zvolena předsedkyní, nebo do této funkce vyberou někoho jiného.

Komunisté se budou zabývat i tím, zda bude KSČM nadále spolupracovat s dalšími politickými subjekty. „V této oblasti nepředpokládáme zásadní změny, ale rozhodnutí je plně v kompetenci delegátů mimořádného sjezdu,“ uvedl Roun.

Komunisté po debaklu řeší, co bude dál. Ztratí se bez funusu, líčí exposlanec Dolejš

Kateřina Konečná byla v roce 2002 zvolena poslankyní, tehdy jako nestraník za KSČM. Zároveň byla ve svých 21 letech nejmladší členkou Poslanecké sněmovny. Do KSČM následně vstoupila 2005, od roku 2010 byla také zastupitelkou svého rodného města Nový Jičín.

V čele strany byla od roku 2021, kdy na postu vystřídala Vojtěcha Filipa.

Lídryně KSČM Kateřina Konečná před začátkem předvolební debaty na TV Nova. (2. října 2025)
Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu Vista v Ostravě kde sleduje výsledky parlamentních voleb 2025. (4. října 2025)
Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu Vista v Ostravě kde sleduje výsledky parlamentních voleb 2025. (4. října 2025)
Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu Vista v Ostravě kde sleduje výsledky parlamentních voleb 2025. (4. října 2025)
20. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:36

