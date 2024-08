Jsem sv**ě? Konečná kritizovala Foltýna, sama ale sklidila posměch

„Jsem od jisté doby zvyklá, že dostávám různé nálepky. Ale aby si úředník dovolil označovat lidi, kteří mají jiný názor než má aktuálně USA (a její ocásek Fialova vláda) za svině, to je trochu silné kafe,“ napsala na Facebook Konečná.

„Třeba teď, když se ukázalo, že Nord Stream nepoškodilo Rusko, ale že to byla podle všeho práce Ukrajinců. Když jsem dříve o tom, že by si Rusové měli zničit plynovod (a tedy i penězovod) pochybovala, spadala jsem zřejmě také do kategorie sviní,“ pokračovala v příspěvku, v rámci kterého také připojila otázku „Jsem svině, pane Foltýne?

➡️Já si z jakéhosi hradního vojáčka (tím teď nemyslím prezidenta Pavla) nic nedělám. Ale uráží mne, když část občanů, která má tu “drzost” pochybovat o “zaručených” pravdách, je tímto způsobem dehonestována. Připomínám jen, že pochybování je hnacím motorem vědy (jen doufám..., že se pan Foltýn neinspiroval u římskokatolické církve, která s těmi, kdo nevěřili v její neomylnost, uměla naložit po svém). 982 982

Toho ale využili někteří z politiků a osobností, kteří na političku reagovali. „Asi už znám odpověď, ale zajímavé se na to zeptat i vás,“ napsal například lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Spisovatel Jiří Padevět zase komentoval, že Konečná má na konci původní otázky špatné diakritické znaménko. Na příspěvek odepsala také iniciativa Dárek pro Putina, která spolupracuje s ukrajinskou armádou a pořádá sbírky na zbrojení proti ruské agresi. „Ano, jste. Bezpochyby,“ uvedla v odpovědi.

Zareagoval ale také například bývalý poslanec za KSČM Jiří Dolejš, podle kterého vědomí kolaboranti jsou nepochybně sviněmi. „Vášně budí až to, že na sebe tato slova vztahují i lidé s naivním názorem na autoritářský režim v imperiálním Rusku. A nebo ti, co jim vadí dvojí metr v komunikaci zástupce establishmentu. Což skutečným sviním nahrává,“ napsal na sociální síti.

V příspěvku také Konečná napsala, že hodlá poslat otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi, kterým by ráda zjistila, kolik stojí strategická komunikace, kterou vede právě Foltýn. „I my, kdo jsme dle měřítek pana Foltýna ‚svině‘, se jemu a jeho týmu skládáme na výplatu,“ uvedla europoslankyně.

Vláda má odpovědnost za jeho činy, řekl Zeman

Poprvé výrok o sviních pronesl Foltýn na festivalu v jihočeských Slavonicích při veřejné debatě. „Ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině,“ řekl tehdy plukovník.

Na jeho slova záhy reagovala například strana Trikolora, která ho bez uvedení kontextu zkritizovala. „Vládní koordinátor strategické komunikace říká, že občané naší země, kteří zastávají jiné politické názory, jsou svině,“ napsal v e-mailu rozeslaném do redakcí volební manažer strany Dan Štěpánek.

Ke kritice se poté přidal i bývalý prezident Miloš Zeman, který přirovnal Foltýna k nacistům. „Projev plukovníka Foltýna je kongeniální s projevy význačných nacistů krátce po převzetí moci ve třicátých letech minulého století. Také oni mluvili o sviních, které je potřeba zlikvidovat a také tu likvidaci prováděli. Přál bych si, aby plukovník Foltýn nedošel k budování koncentračních táborů,“ řekl Zeman serveru Parlamentní listy.

Za výroky Foltýna je podle exprezidenta přímo zodpovědná vláda. „Vzhledem k tomu, že plukovník Foltýn je vládní činitel a bojovník proti dezinformacím jmenovaný vládou, má vláda přímou odpovědnost za jeho činy,“ dodal Zeman.

Na kritiku poté zareagoval i Foltýn. „Proruští tro(t)llíci piští, že jsem o někom měl říct, že je sv*ně. Aby bylo jasno, můj výrok zněl – Lidé obdivující a blahořečící ‚tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův ... jsou lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu – anebo jsou to prostě jen sv*ně‘,“ napsal na Facebook.