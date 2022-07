„Stydím se říct, že jsem učitelka“. Každý pátý kantor zvažuje odchod ze školství

„Na situaci ve státním školství jsem reagovala odchodem. Už se věnuji jen soukromé výuce hudby. Mám klid. Nyní dávám lekce zdarma třem ukrajinským sourozencům,“ přiznala pro redakci iDNES.cz učitelka Věra Dvořáková.

Na její rozhodnutí měla vliv pandemie covidu-19, administrativní zátěž či rodiče žáků, kteří si mnohdy nepřipouštějí, že jejich děti skutečně zlobí.

S jejími slovy souhlasí další učitelka, která si nepřála být kvůli stále aktivnímu zapojení ve školství jmenovaná. Přikyvuje, že komunikace s rodiči je mnohdy skutečně náročná, „neúspěchy svých dětí svalují na nás, místo aby se zamysleli nad tím, jestli doma věnují přípravě dostatek času,“ říká.

„Stydím se říct, že jsem učitelka. Vídám otrávené výrazy okolí a řeči typu ‚No jo, vy furt máte prázdniny, berete peníze za nic a furt se vám něco nelíbí‘,“ popisuje nešťastně.

Balaš by měl dotáhnout práci Gazdíka a Plagy

Slova obou pedagožek potvrzuje i průzkum mezi učiteli od společnosti GTS Alive, jež v Česku zajišťuje studentské karty ISIC a učitelské ITIC a pravidelně mezi jejich držiteli dělá anonymní průzkumy.

Z jejich dat vyplývá, že 19,5 procenta dotázaných uvedlo, že by do dvou let chtěli skončit ve školství. Jedním z důvodu může být i skutečnost, že si nemyslí, že by si společnost jejich práce vážila (78,3 procenta).

V další uzavřené otázce pak sice zmínili, že pro 74,3 procenta z nich nejsou současné mzdy ve školství dostatečně motivační, v otevřených dotazech ale více než peníze hojně zmiňovali například papírování, dále rodiče, kteří rezignovali na výchovu dětí, nebo zastaralost systému.

Pokud šlo o finance, vadilo jim především to, že jich mají minimum na vybavení či nákup pomůcek.

Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! sepsaly minulý týden společné stanovisko, v němž se mimo jiné píše, že by měl Balaš pokračovat v práci svých předchůdců Gazdíka a Plagy.

„Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! připomínají, že ve školství je klíčová kontinuita a tudíž věří, že nový ministr naváže na své předchůdce v klíčových reformách a projektech v oblasti přípravy a podpory učitelů i ředitelů, které jsou zásadní pro zkvalitnění celého vzdělávacího systému,“ stojí mimo jiné ve zprávě.

Klíčové oblasti podle učitelských organizací Reforma pregraduální přípravy učitelů: Největší reforma v oblasti přípravy učitelů od sametové revoluce. Cílem je do roku 2024 proměnit podobu praxi studentů učitelství, podpořit inovace jejich přípravy. Jedním z cílů má být zakotvení pozice provázejícího učitele či zatraktivnění profese. Novela zákona o pedagogických pracovnících: Obsahuje řadu změn pro ředitele, učitele a žáky. Jde například o adaptační období, ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a garanci platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu v ČR. Podpora pedagogického leadershipu: Podpora pro ředitele škol, kteří nastavují kulturu a vizi školy, mají tak značný vliv na profesní růst učitelů, současně ale i na kvalitu výuky a vzdělávání žáků.

Analytička vzdělávací politiky a členka vedení Učitel naživo Kateřina Konrádová pak detailněji vysvětluje, že na setrvání učitelů ve školství má vliv i kvalita vzdělání na univerzitě nebo podpora začínajícím učitelům.

Pokud jde o obavy učitelů, že jejich profesi veřejnost nedocení, jde podle ní o systémový problém, který je v naší společnosti zakořeněný velmi hluboko. „Profese byla dlouho očerňována. Musíme víc mluvit o pozitivních příkladech a vyzdvihnout, co se ve školách daří,“ myslí si.

„Pokud máme kvalitně vzdělané učitele a ředitele, kteří umí pracovat s jakýmkoliv typem dítěte z jakéhokoliv prostředí, je to ku prospěchu celé společnosti,“ říká. „Třeba z náročné a nepodnětné rodiny mohou učitelé dítěti pomoci k lepší budoucnosti a nebude docházet k replikaci sociálních nerovností, které se v rodině mohly objevovat. Posuneme společnost jako celek.“

Podpořme vyloučené lokality, míní ministr

Balaš navíc musí řešit situaci v Cermatu, který nyní nemá ředitele. Na adresu toho krizového, Milana Štábla, jenž je zároveň na ministerstvu náměstkem, se Balaš pro iDNES.cz vyjádřil, že s ním bude chtít mluvit. „Byl bych rád, kdyby eventuálně svou funkci sám nabídl.“

Dále jsou před ním revize rámcových vzdělávacích programů, integrace ukrajinských dětí, školské odbory navíc vyhlásily stávkovou pohotovost.

„Statistiku jsem dostal, lze ji interpretovat různě. Například tak, že čtyři pětiny učitelů jsou relativně spokojeny. To by nás ale nemělo ukolébat, je třeba udržet mzdy na úrovni 130 procent průměru a pokoušet se navýšit nadtarifní složku, kterou chápu jako motivační nástroj v rukách ředitelů,“ vyjádřil se pro iDNES.cz Balaš k průzkumu společnosti GTS Alive.

Dodal, že například ve vyloučených lokalitách by bylo dobré poskytnout učitelům další podporu, „například zajištěním důstojného bydlení. Pokud jde o prestiž, není to jen otázka mezd. Aby se učitelé mohli věnovat výuce, kvalitní přípravě a sebevzdělávání, bude nutné poskytnout školám další podporu, asistenty, psychology ve školách, pedagogické poradce,“ ví nový ministr školství.