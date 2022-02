Volný blok se osvobodil a přejmenoval. Teprve začínáme, tvrdí Volný

Tisková zpráva strany DOMOV



Z členů bývalého Volného bloku vzniká strana DOMOV. Dne 29.1.2022 se sešlo více než 50.členů VOLNÉHO bloku, kteří se rozhodli pokračovat v programových cílech a myšlenkách, na kterých byl založen VOLNÝ blok, vytvořením nové strany DOMOV.



„Jsme smutní z toho, že Volný blok zanikl návratem strany ČESKÁ SUVERENITA k původnímu názvu, ale po zpochybnění členství velké části aktivních členů VOLNÉHO bloku Mgr. Lubomírem Volným, rozhodnutí ČESKÉ SUVERENITY... respektujme. Nechceme se dále zabývat spory mezi ČESKOU SUVERENITOU a nově vznikajícím VOLNÝM blokem, ale chceme se zaměřit na to, co je pro tuto zemi nejdůležitější. Obhajoba lidí práce, boj proti Covidové mafii, odmítnutí Green dealu, ohrožení bezpečnosti obyvatel nelegální migrací, desítek různých pohlaví a likvidace rodiny jako základu státu. Proto zakládáme stranu, která již v komunálních volbách bude usilovat o zastoupení v co největším počtu měst a obcí. Jen starosta může ukončit rouškové šílenství dětí ve školách nebo se postavit společně s rodiči proti nesmyslnému testování dětí a diskriminaci těch neočkovaných. Jen starosta může vyjednat v dnešní krizové situaci lepší ceny energií pro své spoluobčany, jen dobré zastupitelstvo dokáže okamžitě reagovat na problémy seniorů s nárůstem cen základních životních potřeb“ řekl Mgr. David Tygr Ploc, MBA nově zvolený předseda strany DOMOV.