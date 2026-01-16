Další politici zase chtějí zvednout minimální délku služby z patnácti na dvacet let, po kterých teprve by měli příslušníci na rentu nárok. „Je nemorální, aby renty v některých ojedinělých případech byly takto vysoké a opravdu vysocí důstojníci odcházeli s takovými rentami. Oblast rent bude nastavena spravedlivěji,“ řekl ministr Lubomír Metnar v rozhovoru pro CNN Prima News.
Úvahy o možnosti, aby si příslušníci už při nástupu vybrali, zda chtějí mít v budoucnu rentu, nebo hned vyšší plat, považuje za legitimní i místopředsedkyně výboru pro bezpečnost Michaela Opltová.