Konec statisícovým rentám. Politici chtějí zastropovat výsluhy policistů nebo hasičů

Taktické cvičení policie, hasičů a záchranky (2024) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Václav Janouš
Vysocí policejní a vězeňští generálové, kteří odešli do civilu, pobírají výsluhu i přes sto tisíc korun měsíčně. Jedenadvacet příslušníků policie, hasičů, Generální inspekce bezpečnostních sborů či Vězeňské služby nebo celní správy pobírá ročně rentu přes milion korun, tedy více než 83 tisíc korun měsíčně. Ročně stát takto vyplatí lidem, kteří sloužili v ozbrojených sborech, přes 12,5 miliardy korun. A právě výše rent vadí novému ministru vnitra Lubomíru Metnarovi.

Další politici zase chtějí zvednout minimální délku služby z patnácti na dvacet let, po kterých teprve by měli příslušníci na rentu nárok. „Je nemorální, aby renty v některých ojedinělých případech byly takto vysoké a opravdu vysocí důstojníci odcházeli s takovými rentami. Oblast rent bude nastavena spravedlivěji,“ řekl ministr Lubomír Metnar v rozhovoru pro CNN Prima News.

Úvahy o možnosti, aby si příslušníci už při nástupu vybrali, zda chtějí mít v budoucnu rentu, nebo hned vyšší plat, považuje za legitimní i místopředsedkyně výboru pro bezpečnost Michaela Opltová.

Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce

Policejní zásah ve škole na pražském Žižkově (5. prosince 2025)

V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního útoku. Policisté z místního oddělení Letná dorazili na místo jako první poté, co obdrželi hlášení o...

15. ledna 2026  20:09

Orbán v průzkumech ztrácí čím dál víc. Volební rival ho trolí na každém kroku

Premium
Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks during his traditional new year...

Maďarsko už zná datum parlamentních voleb a zatím to vypadá, že éra Viktora Orbána by po neuvěřitelných patnácti letech mohla skončit. Iniciativu si totiž drží Péter Magyar, který se z loajálního...

15. ledna 2026

