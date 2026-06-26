Školní rok končí, žáci si šli pro vysvědčení. Užijte si prázdniny, vzkázal Plaga

Školní rok měl původně trvat do úterý 30. června, ministr školství Robert Plaga (za ANO) ale rozhodl o jeho zkrácení. Podle ministerstva vychází rozhodnutí z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
Sám Plaga se zúčastnil slavnostního zakončení školního roku v Základní škole Velký Ořechov ve Zlínském kraji. „Užijte si prázdniny, abyste se odpočatí a zdraví vrátili všichni do školy s výjimkou deváťáků, ti půjdou jinam. Dávejte na sebe pozor a odpočiňte si,“ řekl žákům. Ministr předal kromě vysvědčení žákům šesté a deváté třídy také ocenění těm, kteří uspěli v různých olympiádách a soutěžích. Děti dostaly vysvědčení s klasickými známkami, od příštího roku začne škola od prvňáčků využívat slovní hodnocení, uvedla ředitelka školy Jitka Lišková.
Návštěva ministra souvisí i s tím, že žáci šestého ročníku v předmětu výchova k občanství pracovali na projektu, který se týká budoucnosti školy. „Výsledkem této práce bylo, že své nápady zaslali panu ministrovi, protože uznali, že má moc spoustu věcí změnit a na některé jejich nápady reagovat, a proto poslali dopis a připojili pozvání,“ vysvětlila ředitelka. Děti navrhovaly například kratší vyučování nebo to, aby byl tělocvik každý den. Prezident Petr Pavel avizoval, že se za školáky letos nechystá.
V základních školách se podle statistik ministerstva školství ze začátku tohoto školního roku vzdělává více než 1 002 900 dětí. Pro závěrečné vysvědčení si mezi nimi šlo i zhruba 101 700 deváťáků. Více než milion žáků se v základních školách vzdělává již čtvrtým rokem. Podle statistiky ministerstva je v Česku v tomto školním roce 4 320 základních škol. Středních škol je 1 328, začátkem školního roku se v nich ve všech formách studia vzdělávalo 514 881 žáků.
Kromě českých žáků pro svá vysvědčení zamířily i děti ukrajinských uprchlíků. Podle posledních dat ministerstva ze začátku školního roku jich do základních škol chodilo asi 39 560, do středních škol asi 9 400. Většina žáků ukrajinských uprchlíků se vzdělává ve veřejných školách.
Na konec školního roku se chystá i policie. Na začátku letních prázdnin posílí dohled na českých silnicích, zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality.
Odměny za vysvědčení
Někteří obchodníci chystají za vysvědčení pro děti slevy, například na knihy nebo vstup na koupaliště. Vstup za symbolickou cenu nabízí pro děti například i zoologická zahrada v Brně a v té jihlavské mají žáci vstup za korunu po celý víkend.
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Akce za vysvědčení zdarma v Praze, Brně i dalších městech. A dokonce i pro pětkaře
Vstup za pouhou jednu korunu mohou studenti využít také v pražském aquacentru Šutka, a to do pátečních 16 hodin. V Městských lázních v Hradci Králové čeká děti vstup zdarma po celý tento víkend.
Městská část Prahy 1 láká děti na zmrzlinu zdarma, kterou žáci po předložení vysvědčení dostanou přes ZŠ Vodičkova do 11:30. Na bezplatné ledové osvěžení láká i řetězec Globus.