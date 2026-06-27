Tragický konec školního roku. Pátek byl na českých silnicích letos nejhorším dnem

Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40, loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. Devět lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo.
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Dvě nehody zastavily provoz na D10 u Benátek nad Jizerou
Od začátku letošního roku je obětí dopravních nehod 181, loni za celé pololetí jich bylo 183. Nejtragičtějším dnem loňska byl 15. červen s osmi mrtvými při nehodách.
Oběťmi dvou pátečních nehod byli chodci. Jednoho srazilo v pražském Kamýku auto, jehož zhruba třicetiletý řidič měl podle policie pozitivní test na kokain. Sražený senior na místě zemřel. Na místě zemřela také sedmdesátiletá žena, kterou v tentýž den srazilo osobní auto na přechodu pro chodce v Českém Těšíně na Karvinsku.
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Chodce v Praze srazilo auto, na místě zemřel
Policisté od pátku vyšetřují také tragickou nehodu ve Lhotce u Berouna, kde samovolně rozjetá dodávka přimáčkla k plotu řidiče. Další oběť si vyžádala srážka tří osobních aut na křižovatce v Kopistech u Mostu, další tři lidé byli při ní zraněni. Pravděpodobnou příčinou v tomto případě bylo podle policistů nedání přednosti v jízdě, nehodu ale dál vyšetřují.
Jeden člověk zemřel podle předběžných statistik i při nehodě v Pardubickém kraji, bližší informace k ní policisté zveřejní zřejmě po víkendu.
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Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?
„Právě víkendové a dovolenkové přesuny patří dlouhodobě mezi období, kdy je potřeba věnovat řízení maximální pozornost, nespěchat a počítat s vyšší hustotou provozu,“ uvedli policisté v tiskové zprávě. O loňských letních prázdninách vyšetřovali přes 14 700 dopravních nehod, při kterých přišlo o život 88 lidí, 369 dalších bylo zraněno těžce a 5 212 lehce. Nejvíce obětí, 30, bylo mezi řidiči osobních aut. Následovalo 21 motorkářů, 11 chodců a deset cyklistů.
Nejtragičtějšími dny loňských letních prázdnin byly podle policie pátek 4. července, neděle 10. srpna a sobota 23. srpna. V každý z těchto dnů přišlo při dopravních nehodách o život pět lidí.
Policisté uvedli, že příčinami tragických nehod, které loni o prázdninách zavinili řidiči, bylo nevěnování se řízení, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a vlastnostem auta a nákladu a přejetí do protisměru.