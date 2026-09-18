Při jednání koalice o státním rozpočtu na příští rok se ANO, SPD a Motoristé sobě dohodli, že odloží jednání o zrušení koncesionářských poplatků na dobu po komunálních a senátních volbách. Podle šéfa SPD Tomia Okamury to preferují koaliční partneři. Jak to interpretujete?
Primárně se hraje o to, aby to téma nezmobilizovalo voliče opozice. Vládní koalice si samozřejmě uvědomuje, že by to výrazně pomáhalo – zejména ve městech – opozičním stranám přilákat část voličů k volbám. Zejména představitelé hnutí ANO proto velmi neradostně sledovali, když Tomio Okamura oznamoval: „Uděláme to před volbami.“ Vládní koalice nechce k volbám přivést voliče, kteří neslyší úplně na regionální, místní témata, ale na téma veřejnoprávních médií.
Taktika Starostů bude ukázat, že jsou středový subjekt, mají premiérské ambice, jsou největším vyzývatelem Babiše a že mohou být vábničkou pro zklamané voliče.