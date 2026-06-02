Zatímco několik nejstarších ambulantních lékařů se dodnes nenaučilo používat počítač s tiskárnou a stále ťukají do psacího stroje se zasunutým listem papíru, v blízké budoucnosti bude vše zcela jinak. Tiskárny potřebovat nebudou, ty postupně zmizí současně s papíry. Bez počítače se však neobejdou. Veškeré zdravotní údaje o pacientech budou totiž muset i čeští lékaři archivovat a sdílet elektronicky.
Umělá inteligence v elektronickém systému nemocnice podle lékaře automaticky upozorní na případné chyby v medikaci, například na riziko interakcí s jinými léky či alergiemi pacienta, ale i na zhoršení jeho zdravotního stavu podle laboratorních výsledků.