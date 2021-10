Slavíme, konečně jsou pryč. Vypadnutí KSČM nadchlo herce i chartisty

„To je bezvadné,“ uvedla k tomu filmová a divadelní herečka Bára Štěpánová, která je jednou z osobností spojených s disentem a Chartou 77.

„Jsem ráda, že komunisté odešli, ale daleko důležitější by pro mě bylo, aby odešli také bývalí estébáci z jakýchkoli politických funkcí,“ řekla režisérka a scénáristka Andrea Sedláčková, jež emigrovala do Francie v roce 1989.

Český filmový režisér, producent a scénárista Ivan Fíla pak pro iDNES.cz řekl, že ho neúspěch KSČM potěšil. Fíla v roce 1977 emigroval z Československa do Německa.

„Byli tam moc dlouho. Byl jsem pro to, aby se po volbách po revoluci už něco změnilo, aby se ta strana buď zakázala, což je docela problematická věc, nebo aby se nějakým způsobem přetvořila, jako tomu bylo v Německu. Aby přehodnotila svoji minulost a nějakým způsobem se od ní odstřihla. To se nestalo. Mám radost, že i když je to pozdě, tak se to touto volbou vyřešilo,“ vyjádřil se Fíla.

Zda bude politika bez KSČM lepší, je podle něj velmi hypotetická otázka. „Sledoval jsem všechny předvolební kampaně a povolební diskuze. To jsou všechno slova, ale na konci jsou činy. Musíme si počkat. Netroufnu si předpovídat, jak to bude. Samozřejmě mě to osobně těší, že tam nejsou. Minulost je velice zatěžující. Samozřejmě to bude jiné, ale záleží, jak rozhodne pan prezident a trochu mě děsí, jak to bude. Ale netroufnu si nic předpovídat,“ dodal Fíla.

Janžurová slavila v šatně

Herečka Iva Janžurová uvedla, že o komunistech nechce říkat nic. „Je to asi dobře, že tam nejsou. Já jsem už tenkrát trochu vyčítala Václavu Havlovi, že to s nimi nevyjednal trochu jinak,“ zavzpomínala. Jak dodala, v sobotu se s kolegy v maskérně chystala na vystoupení a z celého výsledku voleb měli všichni strašnou radost. „Máme z toho dobrý pocit celá rodina: holky mi posílaly esemesky,“ dodala.



„Výsledek voleb – nečekal jsem to. Byl jsem skeptický. Mám pocit, že zvítězila touha vykročit k nějaké změně,“ prohlásil český filmový režisér, scenárista a výtvarník Tomáš Mašín.



„Jakkoliv si myslím, že povolební vyjednávání budou těžká, já to beru tak, že zvítězily strany, které se hlásí k ústavním principům, což je pro mě důležité. Vždycky jsem si říkal, že ANO je proevropské, pak to chvíli vypadalo, že je možná proruské, a pak zase proevropské. Tyhle dvě koalice vypadají, že spolu budou spolupracovat, tak věřím, že z EU nebudou chtít odejít a nebudou bláznivá referenda,“ dodal Mašín.

Mašín považuje za důležité také ukotvení Česka v NATO. „Jsme malý národ a pořád potřebujeme silné spojence, takže to je prostě něco, co jako národ potřebujeme,“ podotkl Mašín. Ten také zdůraznil, že z výsledků voleb má radost.

„Jako člověk, který částečně vyrostl a studoval v komunismu, mám pocit, že je to posun jednoznačně k lepšímu. Je to strana, která společnosti moc dobrého nepřinesla. Vždycky jsem věřil, že konec KSČM přijde dříve. Chápu ale, že tady byla spousta spoluobčanů, kteří měli pocit, že jim bylo líp nebo trpěli nějakou nostalgií vůči starým časům,“ zdůraznil Mašín a současně dodal: „Je třeba si ale uvědomit, že je to strana, která tady dlouhodobě společnost devastovala a podařilo se jí zemi zdecimovat. Jakkoliv se tyhle komunisti tvářili, že jsou noví a nemají s těmi starými nic společného, tak já jsem tomu nevěřil.“

Komunisti už nebudou

„Komunisti se svojí krvavou minulostí do moderní společnosti nepatří. Téměř 20 let jsme se snažili různými aktivitami na tuto skutečnost upozorňovat. Jsme velmi rádi, že se nám o tom podařilo přesvědčit společnost. Komunisti už nebudou. Ale určitě bude důvod dál v našich aktivitách dál pokračovat,“ řekl pro iDNES.cz zástupce spolku Dekomunizace.cz Jakub Svěrák.



Do happeningu spolku se v týdnu zapojili také herci David Vávra a Milan Šteindler známí ze satirického pořadu Česká soda. Ti v Praze ve stanici metra Muzeum rozdávali kolemjdoucím banány.

5. října 2021

Konec KSČM ve Sněmovně lidé slavili i před jejich sídlem v pražské ulici Politických vězňů, kde zapalovali svíčky. Po sečtení hlasů oznámil svou rezignaci předseda strany Vojtěch Filip a totéž učinili členové vedení strany. Řízením jsou pověřeni Petr Šimůnek a Václav Ort. Filip výsledek voleb označil za zdrcující porážku.