S končícím prezidentem Zemanem se v Lánech rozloučí premiér Fiala

Bude to večeře, kde se s ním i rozloučím v jeho funkci. Dělali jsme to pravidelně a myslím, že to tak má být, že spolu pravidelně mluví předseda vlády a prezident,“ řekl Fiala.

Zeman se v jednom z posledních rozhovorů ve funkci prezidenta vyjádřil mimo jiné k politické bitvě vládních stran s opozicí o snížení valorizace důchodů, se kterou nesouhlasí. Opozice podle něj měla tento boj dotáhnout do konce. „Jediné pozitivní, co na tom návrhu vidím, je, že může vést k pádu vlády,“ tvrdil Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy.

„Podporovat Tchaj-wan je jako podporovat henleinovce,“ rýpl si v neděli v rozhovoru pro CNN Prima News končící prezident jak do svého nástupce, tak do vlády Petra Fialy.

„Česká republika přistupuje k Číně podobně jako většina našich západních spojenců a máme vlastní politiku jedné Číny, což je formulace, která naprosto přesně vyjadřuje tu skutečnost a je i dlouhodobou konstantou české zahraniční politiky,“ uvedl premiér Fiala.

Mandát prezidenta republiky Miloše Zemana zakončí o půlnoci na 9. března ceremoniální akt svěšení prezidentské standarty. Následně bude uzavřena Brána gigantů Pražského hradu. Odemčena bude znovu ve čtvrtek dopoledne, až na Hrad přijede Petr Pavel složit slavnostní slib.