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Končí lhůta pro podání kandidátek pro volby. ANO zkusí zvrátit většinu v Senátu

Josef Kopecký
  8:59aktualizováno  11:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Politici mají poslední den pro podání kandidátních listin do říjnových senátních a komunálních voleb. Strany, hnutí či nezávislí kandidáti do horní komory parlamentu musejí přihlášku do voleb podat nejpozději v 16 hodin. Senát nyní ovládá opozice, zatímco senátní klub ANO v něm má jen patnáct členů, ale obhajuje jediný mandát. SPD a Motoristé nyní zastoupení v Senátu nemají.

Kdyby na podzim ANO v senátních volbách drtivě uspělo, může získat i většinu v horní komoře parlamentu, což by vládě Andreje Babiše výrazně usnadnilo situaci.

V současné situaci totiž Senát může brzdit prosazování záměrů koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vracet návrh do Sněmovny.

V senátních volbách o udržení 11 křesel usilují Starostové a nezávislí, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty.

Termíny voleb

První kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října.

Volby se od roku 1996 konají pravidelně každé dva roky, mění se vždy třetina senátorů, kterých je celkem 81.

Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti, a případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad.

O registraci v případě adeptů na senátory rozhodnou nejpozději 21. srpna, u kandidátů na místní zastupitele o den později.

V komunálních volbách před čtyřmi lety byla vybrána zastupitelstva 6243 obcí a měst, přičemž z více než 178 tisíc kandidátů jich uspělo 59 228, tedy přibližně každý třetí. Nejvíce křesel v komunálních volbách bude z politických stran obhajovat KDU-ČSL před ODS, Starosty a ANO.

ANO vysílá do boje o Senát onkologa Štěrbu či ústavního právníka Gerlocha

Ústavní právník, bývalý náčelník generálního štábu armády i známá operní pěvkyně

ANO schválilo a zveřejnilo většinu svých kandidátů do Senátu na konci června. Jsou mezi nimi třeba dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba, ústavní právník Aleš Gerloch, bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík či Sandra Tsoukernik, manželka miliardáře Leona Tsoukernika, který vybudoval síť kasin.

Potvrzeno. Řehka bude kandidovat do Senátu za STAN. S kým se utká?

STAN nasazuje do senátních voleb i bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku, který zabojuje o křeslo v Plzni.

Jeho soupeři ve volbách by měli být současný senátor za ODS Lumír Aschenbrenner či náměstkyně primátora za ANO Lucie Kantorová. Kandidovat v tomto volebním obvodu budou i komunista Jiří Valenta a primářka pediatrického oddělení Daniela Pousková za hnutí Pro Plzeň.

Známá operní pěvkyně Dagmar Pecková bude volebním trumfem opoziční ODS. Bude za ni kandidovat do Senátu v Praze 9.

ODS zahájila kampaň v dešti. Pro senátní volby v Praze získala i pěvkyni Peckovou

Mezinárodně uznávaná mezzosopranistka Pecková, držitelka ceny Thálie za titulní roli v Bizetově opeře Carmen na scéně Národního divadla v Praze, která je volebním esem ODS, se utká o hlasy se senátorem za STAN Davidem Smoljakem, jenž v Praze 9 obhajuje.

Za ANO bude v tomto volebním obvodu kandidovat nevidomý zpěvák a podnikatel Roman Žalud.

Půta versus starostka a jeho bývalá náměstkyně

Atraktivní souboj o křesla v Senátu se odehraje na Českolipsku. Za STAN tu bude kandidovat liberecký hejtman Martin Půta, který je zatím nepravomocně odsouzený. V případě zvolení získá senátorskou imunitu.

Proti němu se postaví stávající senátor Starostů Jiří Vosecký. Ten prohrál v listopadu 2025 ve hnutí primárky, následně z něj vystoupil a bude proti Půtovi kandidovat jako nezávislý.

A ANO posílá proti Půtovi do souboje starostku České Lípy, poslankyni Jitku Volfovou, která také dříve byla Půtovou náměstkyní.

Jediná současná senátorka zvolená za Piráty Adéla Sucharda Šípová je nyní členkou klubu SEN 21 a Piráti v horní komoře parlamentu. Sucharda Šípová bude obhajovat křeslo za Kladensko a Prahu-západ s podporou více stran – Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21.

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Piráti hájí jednu pozici v Senátu, křesla zkusí získat nová strana hejtmana Kuby Naše Česko

Do Senátu bude za Piráty v Karviné kandidovat Mariam Szyja a v Příbrami zastupitelka Simona Luftová.

Mezi soupeři Šípové budou kandidát ANO Aleš Gerloch, kterého bývalý prezident Miloš Zeman neúspěšně prosazoval do Senátu, či Jan Klas, ředitel státního podniku Řízení letového provozu, který kandiduje za novou stranu Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Založil ji po odchodu za ODS a pro Naše Česko půjde o první volební zkoušku.

V barvách Kubovy strany Naše Česko kandiduje na Chebsku bývalý politický redaktor České televize Vladimír Keblúšek a na Strakonicku současný senátor za ODS Tomáš Fiala.

O křeslo v Senátu usiluje i nový šéf lidovců Grolich, který vyhlásil ambici řídit stát

Pro lidovce budou klíčové volby na Vyškovsku, kde kandiduje do Senátu jejich nový předseda Jan Grolich. Vedení lidovců převzal v dubnu a vyhlásil ambici řídit stát. Volební model Median za červen přitom lidovcům přisuzuje podporu 3,5 procenta voličů.

Grolich vede lidovce, vyhlásil ambici řídit stát. Bude to velká jízda, slibuje

Jeho hlavní soupeřkou bude kandidátka ANO, vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně Petra Absolonová.

Na poslední chvíli jako kandidátka nejsilnějšího vládního hnutí nahradila farmaceuta Petra Babulu, kterého už ANO schválilo, ale kandidaturu si rozmyslel.

SPD posílá do boje o Senát i bývalého šéfa Strany práv občanů Zemanovci a exprezidentova lékaře

Hnutí SPD oficiálně zveřejnilo své kandidáty v úterý dopoledne. Třeba v Olomouci bude za hnutí Tomia Okamury kandidovat náměstek hejtmana a bývalý poslanec Okamurova hnutí Pavel Jelínek.

Jeho soupeři budou náměstek hejtmana za ANO Martin Škurek a za lidovce rektor Univerzity Palackého v Olomouci, exposlanec Michal Kohajda.

Na Zlínsku bude kandidátem SPD do Senátu lékař Lubomír Nečas, který vedl Stranu práv občanů, která vznikla na podporu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Nečas byl i osobním lékařem bývalé hlavy státu.

Poslanec za SPD, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou. Jeho soupeři budou současný lidovecký senátor Josef Klement či bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda, který se tak snaží o návrat do nejvyšší politiky.

Šmarda, který vedl SOCDEM a odešel kvůli paktu s komunisty, zkusí dobýt Senát

ANO v tomto volebním obvodu svého kandidáta zatím nepředstavilo. „Bude o tom ještě diskuse,“ sdělil iDNES.cz v pondělí odpoledne vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Motoristé se soustředí na komunální volby

Nejmenší vládní strana Motoristé sobě se soustředí na komunální volby. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude lídrem Motoristů sobě poslanec Matěj Gregor, v Brně starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl.

Loni se média o Sovovou zajímala v souvislosti se sporem o přístupovou cestu k Luční boudě.

Motoristy vede do voleb majitelka Luční boudy. Hrozní zůstaneme, slíbil Macinka

Boj o Prahu: Portlík, Nislerová, Hušbauer, Scheinherr nebo Hlaváček?

Jejími soupeři v hlavní městě budou první místopředseda ODS Tomáš Portlík, lídr pražského ANO Jan Hušbauer, Piráti si do čela kandidátky v Praze vybrali ekonomku Terezu Nislerovou.

Stejného lídra jako před čtyřmi lety představili také Starostové a nezávislí. Kandidátku povede architekt Petr Hlaváček, který má v podzimních volbách ambici pokračovat v práci v pražské radě. Adam Scheinherr bude lídrem na primátora hnutí Praha sobě, Zelených a lidovců.

Hnutí ANO schválilo kandidátní listinu v Praze, lídrem je Hušbauer

Výbor hnutí ANO schválil v pondělí, všechny kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb včetně té pražské, na které je kandidátem na primátora současný člen městského zastupitelstva Jan Hušbauer.

Původně měl do komunálních voleb v Praze vést kandidátku ANO Ondřej Prokop, který ale nedávno po článcích v médiích o nejasnostech kolem svých majetkových přiznání a pořizování bytů odstoupil z čela kandidátky i z místa předsedy pražské organizace.

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Končí lhůta pro podání kandidátek pro volby. ANO zkusí zvrátit většinu v Senátu

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