ČT a rozhlas mají ze státního dostávat o 15 procent méně, rozpočet tak vracíte na úroveň před navýšením Fialovou vládou. Proč oběma médiím ubíráte?
Je to výsledkem dohody koaličních stran. Já to ještě v neděli konzultoval s panem premiérem. On se přímo ptal, jaký je můj návrh. A já otevřeně řekl, že bychom za SPD chtěli návrat do roku 2024. Jsem rád, že to tak dopadlo, dohoda byla rychlá. Rozpočet se vrátí do doby před navýšením, které podvodně prosadila Fialova vláda. To říkám proto, že ještě na začátku volebního období jejich ministr kultury Martin Baxa sliboval, že nebudou poplatky zvyšovat. Pak voliče podvedli a poplatky zvýšili. My to nyní napravili.
Máme jasný dojem, že samosoudkyně chtěla stanovit způsob vedení politické kampaně v České republice, a tím ovlivnit politické dění v České republice.