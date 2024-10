Řekněme si, co od médií chceme, míní Nacher k poplatkům. Nehnuly se 20 let, namítl Jakob

Mediální výbor podle Nachera upozorňuje v pozměňovacích návrzích na věci, které nejsou logické. Jde například o zapojení firem na základě počtu zaměstnanců bez ohledu na to, v jakém oboru pracují. To kritizovala například Hospodářská komora, stěžují si také některé podnikatelské svazy, řekl Nacher.

Lidé podle Nachera také ve stížnostech upozorňují na to, že není důvod platit koncesionářský poplatek za držení notebooku nebo telefonu, které neslouží ke sledování veřejnoprávních médií. „Teoreticky tam ten signál přijmout musí, ale aby to platili všichni, s tím nesouhlasíme,“ okomentoval Nacher.

Jste pro zvýšení poplatků za televizi a rozhlas? Ano 16 %(17 hlasů) Ne 84 %(92 hlasů)

Navyšování poplatků by podle Nachera měla předcházet podrobná debata, která by definovala veřejnoprávní službu. „Musíme definovat, co od těch médií chceme. Pak z toho vyplyne, kolik to bude stát, a ne automaticky opačně,“ řekl.

Definovat by se podle Nachera mělo například sportovní vysílání. „Má Česká televize vysílat primárně ty nejpopulárnější sporty, které jsou populární samy o sobě a vlastně si na sebe vydělají, nebo by mělo být jejím úkolem dát prostor minoritním sportům, které nemají šanci se dostat do komerčních televizí, protože nemají tolik sponzorů a diváků? Já si myslím, že by to mělo být to B. To je ta veřejnoprávní služba,“ popsal Nacher. Některý obsah by tak podle něj mohl patřit na komerční televize, což by mohlo také ušetřit peníze.

Česká televize a Český rozhlas by podle Nachera naopak měly dát více důrazu na vzdělávání, například na finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení.

Podle Jakoba ale diskuze o funkci veřejnoprávních médií probíhají dlouhodobě. „Jednoznačně z toho vyplývá, že definice veřejné služby, jak je v tom už třicet let starém zákoně, je napsaná nadčasově,“ podotkl Jakob. Novela podle něj rozšiřuje definici o dva zásadní prvky. Prvním je takzvaná nová významná služba, která umožní médiím spolu s radou rozšířit okruh toho, co dělají. Druhým prvkem jsou memoranda, která podrobně popisují činnosti médií včetně konkrétních pořadů.

„Je potřeba si uvědomit, že rozhlasové poplatky nebyly zvyšovány téměř 20 let, ty televizní téměř 17 let. Za tu dobu díky inflaci hodnota peněz klesla téměř na polovinu a ten návrh zvyšuje poplatky jenom o zlomek toho, o co se za tu dobu navýšila inflace,“ uvedl poslanec TOP 09 a člen mediálního výboru Jan Jakob. Pro fungování veřejnoprávních médií je podle něj navýšení nezbytné.

„Zásadním principem novely je posilování nezávislosti médií veřejné služby. To je právě to, aby nebyli favorizování někteří politici, některé strany, aby neměli vliv na chod médií, natož na programovou skladbu,“ sdělil Jakob. Představitelé veřejnoprávních médií v současné době podle Jakoba žádají poslance, aby došlo k navýšení poplatků.

Jakob v pořadu uvedl, že ve Sněmovně očekává dlouhou a konstruktivní diskuzi. „Vládní většinu máme a nepochybuji o tom, že ten návrh legislativním procesem projde,“ řekl.