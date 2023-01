Současní i bývalí politici se sešli na koncertě, přijel i slovenský premiér

„Společnou prací se slovenskými přáteli se nám podařilo zachovat všechno dobré, co ve společném státě existovalo,“ řekl Fiala v úvodním vystoupení. Ocenil to, že Česko a Slovensko si navzájem pomáhají, například v Severoatlantické alianci, a využívají toho, že si vzájemně dobře rozumí. Ke Slovensku podle premiéra cítí mimořádnou blízkost i lidé, kteří někdejší federaci obou nyní samostatných států nezažili - a tento postoj je podle Fialy potřebné rozvíjet i do budoucna.

Velmi dobře chápeme, že společně jsme silnější, uvedl Heger. Česko a Slovensko si podle něho zachovaly bratrské pouto, mezi oběma zeměmi existuje jazyková a kulturní blízkost i silné rodinné vazby.

Česká republika je podle Fialy silnější, bohatší, poučenější a zkušenější než v roce 1993, kdy se společný stát Čechů a Slováků rozpadl. „Máme co slavit, máme být společně na co hrdí,“ dodal. Podle něj se v Česku za uplynulých 30 let výrazně posílila občanská společnost, takže lidé neváhají pomoci obětem ničivých přírodních katastrof či války.

Zúčastnili se politické špičky i Dagmar Havlová

Česká filharmonie zahrála pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova před Dvořákovou devátou symfonií Z Nového světa také skladatelovu předehru Karneval. V úvodu akce zazněly česká a slovenská hymna.

Z bývalých premiérů se v publiku sešli Vladimír Špidla, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Jiří Rusnok, Jan Fischer a Andrej Babiš, většina z nich dorazila s partnerkami. Předtím byli společně na slavnostní večeři, kterou v Kramářově vile uspořádal Fiala. K pozvání k jednomu stolu odpoledne uvedl, že chce, aby v obdobných slavnostních chvílích byli všichni novodobí čeští premiéři pohromadě, a to navzdory tomu, že mnozí byli nebo jsou politickými soupeři.

Mezi posluchači v sále byli také předsedové Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) či bývalá první první dáma Dagmar Havlová. Pozvání přijala rovněž řada velvyslanců.

Česká republika vznikla 1. ledna 1993 po rozdělení společného státu Čechů a Slováků. První lednový den je v České republice i na Slovensku státním svátkem.