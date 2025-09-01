Komunistickým pohlavárům klesnou penze o 300 korun za každý rok ve funkci

Autor: ,
  6:00
Starobní důchod klesne od listopadu 2026 dalším někdejším komunistickým funkcionářům. O 300 korun méně za každý započatý rok ve funkci budou pobírat vysocí činitelé bývalé Komunistické strany Československa a Komunistické strany Slovenska, vedoucí pracovníci komunistických aparátů a vybraní náčelníci národní a Státní bezpečnosti, pohraniční stráže a Lidových milicí.

Generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš hovoří před okresními komunistickými funkcionáři v Červeném Hrádku na Plzeňsku. (17. července 1989) | foto: ČTK

Rozšíření okruhu funkcionářů s nižší penzí přináší novela, která dnes nabyla účinnosti.

Penze se podle vlády krátila od loňského března zatím 177 vysokým představitelům bývalého režimu, a to v průměru o 1473 korun měsíčně. Základním cílem bylo gesto vyrovnání s totalitní minulostí. Nově by se snížení důchodu mohlo týkat několika tisíců lidí. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že třetí vlna poklesu penzí někdejších komunistických funkcionářů se už nepředpokládá.

Vláda o rozšíření seznamu jednala loni v dubnu. Jurečkovi uložila, aby spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů navrhl doplnění. Důchod klesne lidem, kteří byli od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 členy ústřední kontrolní a revizní komise komunistické strany či působili jako vedoucí jednotlivých oddělení stranického ústředí.

Nižší penzi budou mít podle novely také církevní a ideologičtí tajemníci okresních a krajských výborů strany, vedoucí operativních útvarů Státní bezpečnosti či útvarů k boji proti vnitřnímu nepříteli, krajští a okresní náčelníci Lidových milicí a podplukovníci a majoři Sboru národní bezpečnosti a pohraniční stráže. Krácení se nebude vztahovat na ty, kteří museli ve funkcích skončit a později byli rehabilitováni.

Nový seznam lidí by měl Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) předat do konce dubna 2026 správě sociálního zabezpečení a sociálním správám vnitra, obrany a spravedlnosti. Do konce srpna 2026 by měl ústav dodat potvrzení o činnosti jmenovaných a případnou aktualizaci soupisu. Penze by se pak snížily od listopadu příštího roku. Poslední doplnění jmen by musel ÚSTR stihnout do konce srpna 2027.

Termíny výplaty důchodů zatím zůstanou

Zákon také odložil o dva roky změnu ve vyplácení důchodů z takzvaného klouzavého na kalendářní měsíc. Nově započne od července 2027. Česká správa sociálního zabezpečení totiž nemá hotový informační systém, který by přechod umožnil.

Starobní důchody se nyní vyplácejí na klouzavý měsíc, tedy třeba od 12. dne měsíce do 11. dne měsíce dalšího. Nově to mělo být už od letošního července na kalendářní měsíc. Převedení měl umožnit nový systém Elektronizace důchodových agend. Kvůli nejasnému financování nabraly jeho přípravy zpoždění. Bez dvouletého odkladu by podle ministerstva práce a sociálních věcí nebylo možné vyřizovat penze automatizovaně a hrozil by kolaps.

Přechod na kalendářní měsíc má výplatu důchodů sjednotit a podle vlády také zpřehlednit. Ubude výplatních termínů a odpadnou také doplatky po valorizaci.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Podnikatel chtěl na vsi prorazit s bezobslužným obchodem, převálcovali jej Vietnamci

Mít na vesnici samoobsluhu se základním zbožím už je dnes skoro luxus. Malé tradiční obchody zavírají, řešením je ten bezobslužný, ale ne všude funguje. Nedaleko od Brna nad ním dokázala vyhrát i...

1. září 2025  6:30

Úřady dopadly podezřelého z vraždy bývalého šéfa ukrajinského parlamentu

Ukrajinské úřady zadržely podezřelého ze spáchání vraždy bývalého předsedy ukrajinského parlamentu Andrije Parubije, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Čin se stal v sobotu ve...

1. září 2025  6:17

Pelhřimovská nemocnice uspěla v testu stravování, chválou nešetří ani pacienti

Nemocnice v Pelhřimově se pochlubila výsledkem testování Krajské hygienické stanice (KHS), které bylo zaměřeno na stravování. Hygienici kontrolovali, nakolik kvalitní jídla pacienti s dietou...

1. září 2025  6:08

Rodí se málo dětí, nové školky budou „na obtíž“. Někde ale bude přetlak

Zatímco obce nyní staví nové mateřské školy třeba i z kontejnerů nebo je otevírají v nevyužívaných zámcích, aby pokryly zájem rodin, už za pár let může nastat opačný problém: do školek nebude mít kdo...

1. září 2025

Komunistickým pohlavárům klesnou penze o 300 korun za každý rok ve funkci

Starobní důchod klesne od listopadu 2026 dalším někdejším komunistickým funkcionářům. O 300 korun méně za každý započatý rok ve funkci budou pobírat vysocí činitelé bývalé Komunistické strany...

1. září 2025

Studená sprcha pro hoteliéry: turisté šetří, zejména němečtí. Česko si zatím hosty drží

Premium

Letošní léto přineslo doposud nevídaný zlom v chování turistů. Němci, kteří v řadě evropských zemí představují vzor ideálního solventního hosta, citelně omezili útraty za dovolenou.

1. září 2025

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

vydáno 1. září 2025

Za baterie i soláry platí příroda. Jak zelené technologie živí další klimatické krize

Premium

Lidstvo se dlouhá desetiletí snaží najít co nejvíce způsobů, jak zamezit zhoršující se klimatické krizi. Nejčastěji se nejen prosazují, ale také dotují tzv. obnovitelné zdroje energie. Lithiové...

1. září 2025

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

1. září 2025

Věřím, že kauza péči neovlivní. Nový ředitel Motola nejen o korupčním skandálu

Premium

Je to přesně pět měsíců, co se stal Petr Polouček novým ředitelem Fakultní nemocnice v Motole. Ve funkci nahradil Miloslava Ludvíka, který podle policie bral vysoké úplatky od dodavatelů nemocnice...

1. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Předpisy by měly definovat rizikový majetek, uvedl audit k bitcoinové kauze

Stát by se měl připravit na nabývání digitálních aktiv, doporučila druhá část auditu bitcoinového daru, který přijalo ministerstvo spravedlnosti od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše...

31. srpna 2025  23:04,  aktualizováno  23:09

Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan

Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je...

31. srpna 2025  21:44,  aktualizováno  23:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.