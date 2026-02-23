Píše se 21. únor 1976. Do Bojanovic u Prahy se sjíždí 400 lidí, víc, než má sama vesnice obyvatel. V místní restauraci se pije, zpívá, tancuje. Koná se tu svatba Ivana „Magora“ Jirouse s Julianou Stritzkovou. Hrají jim k tomu The Plastic People of the Universe, DG 307, Svatopluk Karásek nebo The New Old Teenagers. Málokdo v tu chvíli tuší, že malý hudební festival změní chod československých dějin. Je totiž bedlivě sledován estébáky.
Pár týdnů po skončení festivalu režim doslova vyhlásí válku tehdejšímu undergroundu, jehož čelné představitele pozatýká a odsoudí do vězení za to, že na něm vystoupili. Proces s „vlasatci“ má umlčet příznivce nezávislé a státem nekontrolované kultury, ve skutečnosti ho sleduje celý svět a stane se přímým impulzem pro sepsání Charty 77.
Naši obhájci se před soudem snažili argumentovat, že explicitní slova jako hovno nebo prdel se vyskytují všude v literatuře, jsou i v Leninových spisech. Ale nepomohlo to. Bylo jasné, že nás chtějí odsoudit.