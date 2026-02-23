Boj o vlasy, který stvořil Chartu 77. Reakce na perzekuci komunisty překvapila

Čekání na koncert. Podobná shromáždění mladých komunistický režim dráždila. Foto z března 1974. | foto: archiv Plastic People of the Universe

Tomáš Lánský
  11:39
Represe proti máničkám v roce 1976 měla být definitivním koncem svobody v Československu. Stal se však přesný opak: právě v soudních síních s undergroundem se zrodila Charta 77.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

