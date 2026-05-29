Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Komunisté si zvolí nového lídra. O post po Konečné má zájem pětice kandidátů

Josef Kopecký
  9:12
Nového šéfa místo europoslankyně Kateřiny Konečné si v sobotu zvolí komunisté. Na pozici předsedy KSČM je zatím pětice kandidátů – dosavadní místopředseda strany Milan Krajča, současný mluvčí KSČM a lídr hnutí Stačilo! ve volbách do Sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun, šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová, exposlanec Leo Luzar a Petr Bureš, provozovatel TV Bureš na YouTube.
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná s mluvčím strany Romanem Rounem

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná s mluvčím strany Romanem Rounem | foto: Radek Vebr, MAFRA

Místopředseda KSČM Milan Krajča před kolejemi. (17. listopadu 2025)
Předseda SOCDEM Jiří Nedvěd a komunista Roman Roun při debatě...
Jedničkou kandidátky hnutí Stačilo! se v Praze stane komunistka Petra...
Leo Luzar (KSČM)
16 fotografií

„Já jsem pragmatik, který chce moderní komunistickou stranu. Velmi rád bych spolupracoval v rámci ostatních levicových stran za podmínky, že Komunistická strana Čech a Moravy by byla tou vůdčí stranou v rámci spolupráce levice,“ řekl iDNES.cz mluvčí komunistů Roun.

Upozornil, že se ještě na sjezdu, který se koná v TOP hotelu v Praze, mohou objevit ještě další kandidáti.

Zpravodajský portál iDNES.cz už na začátku května napsal, že europoslankyně Kateřina Konečná nehodlá na sjezdu komunistů obhajovat post šéfky KSČM.

„Již v lednu jsem oznámila, že nebudu kandidovat na post předsedkyně KSČM. Přesto si velmi vážím výzev okresních a krajských konferencí, abych nadále pokračovala. Věřím, že cesta spolupráce na levici, kterou jsem se svými kolegy nastolila, bude pokračovat, protože se ukázala jako správná,“ uvedla Konečná.

Konečná nehodlá obhajovat post šéfky KSČM, hájí cestu spolupráce na levici

Hnutí Stačilo!, za které kandidovali vedle komunistů i sociální demokraté a některé další menší strany, obdrželo ve volbách do Poslanecké sněmovny 4,3 procenta hlasů a zastoupení v dolní komoře parlamentu nezískalo.

„Z politiky určitě neodcházím. Ostatně v roce 2021 nikdo nevěřil, že se podaří udělat 10 procent v evropských volbách a obsadit 12 ze 14 krajů.V posledních dvou letech jsem prošla třemi náročnými kampaněmi i složitými životními a rodinnými situacemi,“ napsala Konečná na své facebookové stránce.

Míní, že na evropské úrovni se stále valí jeden nesmysl za druhým a tvrdí, že Ukrajina je na prvním místě a peněženky občanů v ohrožení. „Obrat v evropské a zahraniční politice s příchodem nové vlády ANO-SPD-Motoristů-PRO-Svobodných a Trikolory nenastal – stále jede muniční iniciativa, pokračuje se v nákupu předražených stíhaček F35, schvalují se peníze pro Ukrajinu a poslouchají se pánové z Washingtonu a centrály NATO. A nebojte, k ničemu nebudu mlčet,“ uvedla Konečná.

Je podle ní čas nabrat síly na nové boje. „A já do nich chci jít připravená v plné polní,“ napsala končící šéfka KSČM Konečná.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Metro v centru pět hodin nejezdilo, dopravu zastavila technická závada

Provoz na části pražské linky metra A zastavila brzy ráno technická závada mezi...

Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdily pět hodin mezi stanicemi Želivského a Náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích byla doprava...

29. května 2026  6:42,  aktualizováno  9:20

Na D1 v Brně vzplál v ranní špičce kamion, směr do Prahy byl neprůjezdný

Dálnice D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu je uzavřená kvůli požáru...

Dálnici D1 na 192. kilometru v Brně v pátek ráno uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz začal hořet v době ranní špičky před osmou hodinou. Neprůjezdný byl směr na Prahu. Na místě zasahovaly čtyři...

29. května 2026  8:16,  aktualizováno  9:14

Komunisté si zvolí nového lídra. O post po Konečné má zájem pětice kandidátů

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná s mluvčím strany Romanem Rounem

Nového šéfa místo europoslankyně Kateřiny Konečné si v sobotu zvolí komunisté. Na pozici předsedy KSČM je zatím pětice kandidátů - dosavadní místopředseda strany Milan Krajča, dosavadní mluvčí KSČM a...

29. května 2026  9:12

OBRAZEM: Likvidace strojů a poslední dělníci. Nahlédněte do dolu na Karvinsku

Demontáž se totiž nevyplatí. “Fixní náklady na provoz dolu jsou velké, tudíž je...

Od posledního fárání a samotné těžby uhlí v Dole ČSM ve Stonavě uběhly necelé čtyři měsíce. Nedávné uzavření téměř 250leté historie hlubinné těžby v zemi je v areálu znát. Ponurá nálada, prázdné...

29. května 2026  9:10

Prima zakládá streamingovou divizi, povede ji Jan Wykrytowicz

Jan Wykrytowicz má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti...

Skupina Prima pokračuje v naplňování strategie rozvoje digitálního byznysu a zakládá samostatnou streamingovou divizi. Ta bude zastřešovat další rozvoj platformy prima+ i dalších digitálních produktů...

29. května 2026

Poslanci budou jednat o podpoře bydlení i změně stavebního zákona

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci budou schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Novela zákona o podpoře bydlení by také mohla rozšířit síť poradenských míst...

29. května 2026,  aktualizováno  8:55

Ruský dron dopadl na dům v Rumunsku. Bukurešť volá po mezinárodní reakci

Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galati u hranic s Ukrajinou jsou značné...

29. května 2026  7:05,  aktualizováno  8:55

Muchova muzea se přou o originalitu děl, vydražená busta je podle vnučky kopie

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Podle Muchova muzea v Praze vystavuje Mucha Foundation Art Museum v paláci Savarin vedle originálních děl i fotokopie a repliky. Vnučka slavného malíře Jarmila Mucha-Plocková navíc tvrdí, že busta La...

29. května 2026  8:51

Ukrajinské drony zasáhly sklady paliv hluboko v Rusku, Záporoží hlásí zraněné

Následky ruského úroku ve Stepnohirsku (27. ledna 2025)

Dvě ženy ve věku 80 a 47 let utrpěly zranění při nočním ruském útoku na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny, oznámil v pátek šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Ukrajinské drony mezitím...

29. května 2026  7:45

Téměř 40 procent mladých Čechů užívá nikotin. Nejvíc táhnou elektronické cigarety

Prostějov. Obchodní centrum na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, zakoupené...

Nikotin užívá téměř každý třetí Čech starší 15 let a mezi mladými lidmi ve věku od 15 do 24 let je jeho užívání ještě výrazně rozšířenější. Vyplývá to z výsledků Národního výzkumu užívání tabáku a...

29. května 2026  7:18

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jsme velmi blízko, řekl Vance o mírové dohodě s Íránem. Čeká se na Trumpa

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....

Spojené státy a Írán dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, ale není jisté, kdy a zda ji americký prezident Donald Trump schválí, uvedl americký viceprezident J.D.Vance...

29. května 2026  6:32

Velvyslancem Česka v USA se stane bývalý ministr zahraničí Kulhánek

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek si na pondělní dopoledne předvolal britského...

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, uvedla ve čtvrtek večer Česká televize (ČT), které to...

29. května 2026  6:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.