„Já jsem pragmatik, který chce moderní komunistickou stranu. Velmi rád bych spolupracoval v rámci ostatních levicových stran za podmínky, že Komunistická strana Čech a Moravy by byla tou vůdčí stranou v rámci spolupráce levice,“ řekl iDNES.cz mluvčí komunistů Roun.
Upozornil, že se ještě na sjezdu, který se koná v TOP hotelu v Praze, mohou objevit ještě další kandidáti.
Zpravodajský portál iDNES.cz už na začátku května napsal, že europoslankyně Kateřina Konečná nehodlá na sjezdu komunistů obhajovat post šéfky KSČM.
„Již v lednu jsem oznámila, že nebudu kandidovat na post předsedkyně KSČM. Přesto si velmi vážím výzev okresních a krajských konferencí, abych nadále pokračovala. Věřím, že cesta spolupráce na levici, kterou jsem se svými kolegy nastolila, bude pokračovat, protože se ukázala jako správná,“ uvedla Konečná.
Hnutí Stačilo!, za které kandidovali vedle komunistů i sociální demokraté a některé další menší strany, obdrželo ve volbách do Poslanecké sněmovny 4,3 procenta hlasů a zastoupení v dolní komoře parlamentu nezískalo.
„Z politiky určitě neodcházím. Ostatně v roce 2021 nikdo nevěřil, že se podaří udělat 10 procent v evropských volbách a obsadit 12 ze 14 krajů.V posledních dvou letech jsem prošla třemi náročnými kampaněmi i složitými životními a rodinnými situacemi,“ napsala Konečná na své facebookové stránce.
Míní, že na evropské úrovni se stále valí jeden nesmysl za druhým a tvrdí, že Ukrajina je na prvním místě a peněženky občanů v ohrožení. „Obrat v evropské a zahraniční politice s příchodem nové vlády ANO-SPD-Motoristů-PRO-Svobodných a Trikolory nenastal – stále jede muniční iniciativa, pokračuje se v nákupu předražených stíhaček F35, schvalují se peníze pro Ukrajinu a poslouchají se pánové z Washingtonu a centrály NATO. A nebojte, k ničemu nebudu mlčet,“ uvedla Konečná.
Je podle ní čas nabrat síly na nové boje. „A já do nich chci jít připravená v plné polní,“ napsala končící šéfka KSČM Konečná.