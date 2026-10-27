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Konečná pobouřila komunisty. Vadí jim, že se přidala k Patriotům

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  17:19
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21....

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na ttskové konferenci hnutí Stačilo! (21. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Ke vstupu europoslankyně a bývalé předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné (za Stačilo!) do frakce Patrioti pro Evropu Evropského parlamentu se širší vedení KSČM vyjádří 3. listopadu, kdy se jeho zasedání zúčastní osobně i Konečná. Dnes je v zahraničí a na jednání vedení komunistů nebyla, řekl předseda KSČM Roman Roun.

Účastníci dnešního jednání výkonného výboru přijali usnesení, podle kterého bude téma komunikovat pouze předseda. Ten byl také pověřen jednáním se sdružením Komunistický svaz mládeže o tom, jak o vstupu Konečné do frakce hovořit.

Roun také uvedl, že osobně považuje frakci za nekomunistickou a nesouhlasí s rozhodnutím Konečné, chce ale vyslechnout její vyjádření.

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Konečná oznámila, že vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu, minulý týden. Do té doby působila jako nezařazená poslankyně. Část stranických kolegů rozhodnutím pobouřila. Na síti X se proti postavil místopředseda KSČM Milan Krajča s tím, že Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu sdružují pravicové antikomunistické politiky. Komunistický svaz mládeže (KSM) po zveřejnění informace o přestupu Konečné vyzval k disciplinárním důsledkům.

„Toto gesto od Kateřiny Konečné je jasným plivnutím do tváře nejen všem tradičním spojencům KSČM v Evropě, ale i všem poctivým komunistům v naší zemi, kteří na uplatňování programu a cílů KSČM soustavně pracují. Komunistický svaz mládeže proto podporuje snahy o apelování členů a členek Komunistické strany Čech a Moravy vůči vedení strany, aby tento zrádcovský krok bývalé předsedkyně KSČM jasně odsoudilo a došlo k disciplinaci a vyvození důsledků,“ uvedl KSM minulý týden.

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Do roku 2024 byla Konečná ve frakci Levice v EP (GUE/NGL), v ní se ale podle poslankyně změnily politické a vnitřní poměry. Poslankyně uvedla, že při hlasování se dosud nejvíce shodovala právě s Patrioty pro Evropu. Podle ní to teď neznamená, že bude souhlasit se vším a hlasovat pro všechno, co frakce navrhuje, dostane ale větší prostor prosazovat volební program.

Za Stačilo! je v europarlamentu ještě další dosud nezařazený poslanec Ondřej Dostál. Frakce Patrioti pro Evropu měla po volbách v roce 2024 celkem 86 europoslanců. Letos v únoru ale oznámila odchod česká europoslankyně Nikola Bartůšek, která přešla do frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Z českých europoslanců je v Patriotech pro Evropu sedm poslanců ze strany ANO a Antonín Staněk (za Přísahu).

11. dubna 2025

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