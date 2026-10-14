Je to skoro pohádkový příběh. Ludvík Hainz byl chudý hodinářský tovaryš, který svou pílí a šikovností ke štěstí přišel. V první polovině 19. století pražský orloj už několik desítek let stál bez pohybu a pozvolna chátral. Jak ale postupovalo národní obrození, stalo se otázkou národní prestiže, aby ho český hodinář opravil a jeden ze symbolů Prahy se opět rozběhl. To se Hainzovi podařilo a dnes o orloj pečuje už sedmá generace jeho potomků.
Ludvík Hainz třetí skončil ve vězení. Jeho dva synové, oba absolventi prestižních škol a zlatá mládež první republiky, byli posláni těžit uran.