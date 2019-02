Komunisté chtějí uzákonit češtinu jako státní jazyk. Podle vlády zbytečně

„Zákon by byl jen proklamací toho, co už platí,“ řekl Kněžínek. Podle něj to odporuje racionálnímu zákonodárství, protože je zbytečné vytvářet nové zákony, které nic nového nepřinesou.

Podobný jazykový zákon i s peněžitými sankcemi za jeho porušování navrhli komunisté už v minulém volebním období, parlament ho ale ni nezačal projednávat.

O českém jazyku se v návrhu komunistů píše jako o nejdůležitějším znaku svébytnosti českého národa, nejvzácnější hodnotě jeho kulturního dědictví, o výrazu suverenity České republiky a o všeobecném dorozumívacím prostředku jejích občanů.

Návrh má ambici chránit češtinu, má přitom gramatickou chybu

Vládní právníci upozornili na to, že norma nezavádí žádné nástroje k naplnění svých cílů a není z ní jasné, jakým způsobem by poskytla ochranu češtině.

Paradoxně hned v úvodu návrhu zákona je gramatická chyba v rozporu s pravidly českého jazyka. „Parlament České republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že český jazyk je nejdůležitějším znakem svébytnosti českého národa, nejvzácnější hodnotou jeho kulturního dědictví a výrazem suverenity České republiky...,“ píše se v návrhu. Správný tvar přechodníku je přitom u mužského rodu „vycházeje“. Tvar přechodníku „vycházejíc“ je u ženského rodu.