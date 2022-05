Vláda zaspala, krize chce víc komunikace než Deštník proti drahotě, radí experti

Prudké zdražování potravin, energií a bydlení dopadá na velkou část českých domácností. Vláda nedávno schválila jednorázový příspěvek pět tisíc korun pro rodiny s dětmi.

Jako další pomoc proti zdražování v minulém týdnu představila Deštník proti drahotě. Lidé se mohou na webu ztotožnit s jednou z několika skupin, jako jsou rodiny s dětmi, senioři, ohrožené skupiny obyvatel, firmy a podnikatelé.

Web podle mluvčího vlády Václava Smolky vyšel na 30 tisíc korun. „Připravoval ho externí dodavatel Úřadu vlády. Deštník slouží jako pomyslná ochrana před drahotou, která na občany bohužel dopadá,“ doplnil.

Na web se však po spuštění strhla kritika, že odkazuje pouze na webové stránky daných institucí, nikoliv na konkrétní formuláře, které je nutné pro získání příspěvku vyplnit.

Web deštník proti drahotě.

Podle politologa Jana Kubáčka je například překvapivé, že informace o možné pomoci ze strany státu nevisí třeba na všech přepážkách státních nebo obecních úřadů.

Seniorům MPSV poslalo dopis

„Řekněme si na rovinu: ti, kterých se to týká, mají úplně jiné starosti a nesedí nad internetem. Často mají omezená data nebo mají od elektroniky distanc,“ podotkl Kubáček.

Redakce iDNES.cz se na komunikaci s lidmi bez internetu dotázala i mluvčího Smolky. Ten zdůraznil, že k internetu má v současné době v Česku přístup 83 procent lidí. „Předpokládáme, že ty, kteří k němu přístup nemají, budou informovat rodinní příslušníci nebo známí,“ řekl pro iDNES.cz.

Předpokládáme, že ty, kteří k internetu přístup nemají, budou informovat rodinní příslušníci nebo známí. Mluvčí vlády Václav Smolka

Ten také podotkl, že ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo před časem seniorům dopis, kde jim je vysvětleno, na co mají nárok, o co žádat a jak to udělat. „V tuto chvíli zvažujeme další formy informování občanů. Televizní spoty ale neplánujeme,“ doplnil.

Podle Kubáčka však vláda dopady zdražování směrem k veřejnosti komunikuje málo a téma obrovsky podceňuje. „Namísto toho, aby to při každém vystoupení i příležitosti zmiňovali a dávali konkrétní příklady. Nebo se dohodli s městy, aby se pomoc propagovala třeba v městské hromadné dopravě či na všech státních úřadech,“ komentoval pro iDNES.cz Kubáček.

Vláda podle něj měla na celý problém se zdražováním reagovat od první chvíle reagovat. „Měla komunikovat stylem – uvědomujeme si, připravujeme tyhle návrhy, máte nárok na tohle či více informací najdete na... Prostě, aby vás to všude potkávalo,“ vysvětlil s tím, že vláda celou věc obrovsky podcenila.

Vláda trochu zaspala

„Myslím si, že je to hodně nebezpečná věc. Ono se dlouho neděje nic, ale pak probublá obrovský problém a těžko se ten požár pak hasí,“ uvedl dále politolog s tím, že vláda již jednou informovat o pomoci dokázala.

Růst cen: Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice je podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu nejvyšší od prosince 1993. Inflace v dubnu stoupla na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. V porovnání s loňským dubnem zdražila elektřina asi o 30 procent a plyn o 44,2 procenta. Cena mouky stoupla zhruba o 52 procent, u masa cena vzrostla o 11 procent a u másla přibližně o 32 procent.

Dalším důležitým krokem by podle jeho slov mělo být, aby vláda dramaticky zapracovala na zjednodušení získávání příspěvků. „Třeba příspěvky na bydlení prokazují, že stát neumí pomoci jednoduše, rychle a účinně. Je to nepřehledné, komplikované byrokraticky a často sociálně nepřátelské,“ řekl politolog Kubáček.

Podobně se ke komunikaci pro iDNES.cz vyjádřil i Karel Komínek z Institutu politického marketingu. „V oblasti zdražování, respektive řešení dopadů zdražování na životy běžných občanů, vláda z mého pohledu trochu zaspala. Po mikromanažerovi Andreji Babišovi, který okamžitě reagoval i na náznaky změn ve společnosti, to může být pro spoustu občanů studená sprcha,“ popsal politický marketér.

Váhání byla chyba

Podle něj je to z části dáno i tím, že pravicová vláda bude mít mnohem menší tendence podobnou situaci plošně řešit. „Ale váhání byla chyba, protože velká část lidí neochotu vlády vycítila a zejména ve srovnání s tím, jak aktivně řeší zahraniční otázky, to v nich mohlo vyvolat pocit asociálního jednání odtrženého od reality běžných lidí,“ upozornil Komínek.

To je podle něj také nahrávka na smeč pro opozici a potenciálně také zadělávání na mnohem komplikovaněji řešitelný problém v budoucnosti. „Vláda stejně byla nakonec nucena přijít s plánem, ale škoda byla již napáchána,“ uvedl politický marketér.

Vláda by podle jeho slov měla zdražování komunikovat přesně tak, jak s ním následně zamýšlí pracovat. „Nejhorší je nekomunikovat vůbec a přešlapovat na místě. Je samozřejmě zcela legitimní, ne nutně populární, pokud vláda bude chtít do cen zasahovat co nejméně a nevytvářet žádné plošné řešení,“ poznamenal s tím, že pak by ale bylo na místě občany ubezpečit, že je to cílené, vše je pod kontrolou a jedná se pouze o krátkodobý přechodný stav.

„Aktuálně je patrné, že byla vláda do řešení situace natlačená a úplně neví, jak s ní naložit – obě opoziční strany budou nabízet atraktivnější řešení a Fialova vláda bude vždy tahat za kratší provaz.“

Volby? Klidně se mohou přeměnit do referenda

Právě špatná komunikace ohledně zdražování může podle Komínka přinést body hnutí ANO i SPD. „Zejména pokud Fialova vláda nezvládne související komunikaci a situace se nebude zlepšovat. Spojit vysoké ceny a Fialovo jméno v komunikaci není vůbec žádný problém, sousloví Fialova drahota už politici skloňují,“ podotkl Komínek a současně poukázal na blížící se komunální volby.

„Klidně se mohou přeměnit do referenda o současné vládě a to bude pro premiéra hodně těžké ustát,“ doplnil politické marketér. Na možné problémy v komunálních volbách poukázal i politolog Kubáček.

„Počítám, že to bude téma komunálních voleb. Samospráva se bude muset daleko více zaměřit na sociální pomoc a na její dostupnost. Bohužel asi, jak se málo pomáhá Čechům, tak to začíná vyvolávat frustraci vůči pomoci uprchlíkům,“ podotkl politolog s obavou, že obce najednou budou muset komunikovat téma, které není nikomu úplně příjemné.

„Budou se muset vymezovat k pomoci a k tomu, co budou dělat pro našince a pro uprchlíky, což je to nejsmutnější. Prostě to váhání vlády a podceňování tohoto tématu jde k tomu bohužel hodně vstříc,“ dodal politolog.