Více skokanů do voleb v komunálu. Senát chce posílit kroužkování politiků

„Skokanům“ by stačilo pouze pět procent preferenčních hlasů nad průměr, aby se posunuli na kandidátce nahoru. Nyní potřebují 10 procent. „Má to zmenšit vliv stranických sekretariátů a zvýšit respektování vůle voliče,“ zdůvodňuje spoluautor návrhu, senátor z klubu STAN Michael Canov. Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny.

Už by se tak třeba nemohla opakovat situace, kdy se v roce 2006 neoblíbený a skandály zatížený starosta Městské části Praha 5 Milan Jančík dostal do zastupitelstva, třebaže nedostal téměř žádné preferenční hlasy ze 43 kandidátů za ODS. Síla preferenčních hlasů ostatních byla ale tak slabá, že ho nikdo nepřeskočil.