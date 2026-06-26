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Prezident vyhlásil termín komunálních a senátních voleb. Konat se budou v říjnu
Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Influencerce hrozí v Dubaji poprava, viní ji z ubodání partnera. Musela donaha
Třiadvacetileté Britce populární na sociální síti TikTok hrozí v Dubaji trest smrti kvůli obvinění z vraždy jejího partnera, kterého údajně ubodala během návštěvy letoviska ve Spojených arabských...
Manželku omámil a udusil igelitovým pytlem, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest
Případ muže z Orlickoústecka, který podle obžaloby minulý rok v lednu zavraždil svou manželku, začala v pátek projednávat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Smrt matky dvou dětí...
Prezident vyhlásil termín komunálních a senátních voleb. Konat se budou v říjnu
Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem voleb do Senátu. Termín podle očekávání stanovil prezident Petr Pavel, o vyhlášení voleb ve středu informoval Pražský hrad.
Saúdský Arab dostal za útok v Magdeburku doživotí. Na trzích zabil autem šest lidí
Na doživotí poslal německý soud do vězení saúdskoarabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trhy v Magdeburku. Jednapadesátiletý Tálib Abdalmuhsin zabil při zběsilé jízdě po...
Odumírání lesů je varující. Sucho už mění tvář české krajiny, říká klimatolog
S extrémními teplotami přichází i rekordní sucho. To už podle klimatologa Miroslava Trnky z Akademie věd mění tvář české krajiny a s pokračujícím oteplováním bude situace ještě horší. V Rozstřelu na...
Znásilnění mladistvé za bílého dne překazil svědek, útočníka natočil na mobil
V noční můru se proměnila vycházka pro mladistvou dívku, kterou v parku v Ostravě-Přívoze téměř v pravé poledne přepadl a pokusil se znásilnit neznámý muž. Pomohl svědek, který od ní útočníka odtrhl...
Možná přijde i Vondráčková. Chica Checa ukáže Tomicovou a Cinu jako matku a syna
Režisér Šimon Holý zabojuje v hlavní soutěži blížícího se karlovarského filmového festivalu s novým snímkem Chica Checa. Melancholickou komedií o rodině, odvaze a přijetí, ve které se v hlavních...
Školní rok končí, žáci si šli pro vysvědčení. Užijte si prázdniny, vzkázal Plaga
Žákům základních a středních škol skončil školní rok a v pátek si převzali závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si šlo více než 1,5 milionu školáků, mezi nimi i přibližně 119 900 prvňáčků....
Útok na loď zvýšil napětí v Hormuzu, tankery ale průlivem proplouvají dál
Jen několik dní po uzavření dohody mezi Spojenými státy a Íránem, která měla obnovit důvěru v bezpečnost plavby přes Hormuzský průliv, přišel první vážný incident. Kontejnerová loď Ever Lovely byla...
Poslanci rozhodnou o zákonu, který má usnadnit výměnu státních úředníků
Ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a jejich zaměstnávání podle vládní koalice více přiblížit běžnému pracovnímu poměru, se vrátí...
Prodej bytu 2+kk 35 m2 - Černé Údolí 32, Benešov nad Černou
Benešov nad Černou - Černé Údolí, okres Český Krumlov
2 950 000 Kč
Noční požár v klatovském hotelu, obětavá recepční skončila v nemocnici
V noci na pátek zasahovali hasiči u požáru hotelu v Klatovech. Požár vznikl na terase a postupně se rozšířil na budovu. Záchranáři odvezli do nemocnice recepční, která se při zalarmování ubytovaných...
Kimči, zelí a hovězí. Ministry Trumpovy vlády pobláznily fermentované potraviny
Kysané zelí, kimči a hovězí maso z volného chovu se staly nečekaným fenoménem mezi členy administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) tuto dietu...