KOMENTÁŘ: Jsou volby soutěží o čističky, nebo referendem o vládě?

Kdyby se sestavovala volební hitparáda, komunální volby jako takové by byly hodně vysoko. Měřeno volební účastí jsou na špici volby prezidentské a poslanecké s více než šedesáti procenty (v prvním kole prezidentské volby v roce 2018 to bylo dokonce 66,6 procenta). U voleb do obecních zastupitelstev se voličská účast pohybuje vysoko nad čtyřiceti procenty. Může se to zdát málo, ale ve srovnání třeba se senátními, evropskými volbami nebo i krajskými volbami s necelými 38 procenty v roce 2020 je to ještě velmi slušné číslo.

Případný úspěch či neúspěch ČSSD by mohl předznamenat, jestli má partaj alespoň hypotetickou šanci odrazit se ode dna, a nebo definitivně skončí v propadlišti dějin.