O Turkově kandidatuře se začalo spekulovat v době, kdy sešlo z jeho ministerských ambic a stal se „pouze“ vládním zmocněncem pro Green Deal. Část Motoristů ho proto chtěla vidět tam, kde byl zatím pro stranu nejplatnější – v kampani. V červnu 2024 dovedl Motoristy do Evropského parlamentu, loni v říjnu pak poprvé i do Sněmovny.
Že by ho kandidatura na magistrát mohla lákat, připouštěl v únoru i sám Turek. „Zmrzačená doprava zelenými a pirátskými fanatiky v Praze je zásadní výzva, ale zatím k tomu žádnou pevnou pozici nemám,“ odpovídal tehdy iDNES.cz. Lákat ho zřejmě měla především pozice náměstka pro dopravu, kterou měli v posledních letech v gesci Piráti.
Tato možnost ale nyní definitivně padla a Motoristé tak zůstávají jednou z posledních stran, která zatím nepředstavila svého lídra pro podzimní komunální volby v Praze.
Ambici stát se primátorem má po volbách 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík, předseda pražského ANO Ondřej Prokop, současný náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) či Pirátka Tereza Nislerová a Adam Scheinherr (Praha sobě).
Společně do Senátu?
Na začátku roku se spekulovalo i o tom, že by hnutí ANO mohlo jít do voleb v Praze v koalici právě s Motoristy. Z toho sešlo, ale vládní strany nyní reálně jednají alespoň o spolupráci pro volby do Senátu.
V úterý se k tomu uskutečnila první schůzka mezi zástupci ANO, Motoristů a SPD. „Podzimní volby do třetiny Senátu necelý rok po nástupu nové vlády budou mít specifický význam. Koordinovaný postup vládních stran by nepochybně mohl přinést řadu výhod, ale i možné posílení názorového proudu, který je nyní v Senátu v menšině, ale který zastává vláda a Sněmovna,“ uvedl šéf Motoristů Petr Macinka.
Jaké zastoupení na kandidátkách by Motoristé preferovali, podle něj není nyní aktuální. Šlo o první schůzku, další budou následovat.
Pro Motoristy půjde na podzim už o druhou účast v komunálních volbách v Praze. Poprvé si ji vyzkoušeli už před čtyřmi lety, dva měsíce po vzniku strany. V programu slibovali hromadné rušení cyklopruhů či metro zdarma. Zpočátku je ale nikdo moc vážně nebral. Macinka tehdy musel vysvětlovat, že nejde o recesi.
„Chceme vnést kapku života do toho zdejšího umírání. Vždyť i Ivan Bartoš se už snaží působit jako tatíček Masaryk. Je to strašná nuda,“ popisoval tehdy. Na mandát sice v roce 2022 nedosáhli, ale dva měsíce od vzniku získali solidní 2,3 procenta a předstihli i některé zavedené strany, třeba SOCDEM či komunisty.