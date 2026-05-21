„I přes bohaté nabídky jsem odmítl.“ Turek nebude kandidovat v podzimních volbách

Jiří Vachtl
  16:24
Poté, co na začátku roku definitivně zhasly naděje Filipa Turka na ministerský post, začalo se mezi Motoristy mluvit o tom, že by mohl vést kandidátku strany do podzimních komunálních voleb v Praze. Tato možnost je ale nyní definitivně ze hry. „I přes bohaté nabídky jsem kandidaturu na magistrát odmítl,“ sdělil iDNES.cz Turek.
Jednání vlády. Na snímku Filip Turek. (18. května 2026)

Jednání vlády. Na snímku Filip Turek. (18. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek na jednání vlády (23. března 2026)
O Turkově kandidatuře se začalo spekulovat v době, kdy sešlo z jeho ministerských ambic a stal se „pouze“ vládním zmocněncem pro Green Deal. Část Motoristů ho proto chtěla vidět tam, kde byl zatím pro stranu nejplatnější – v kampani. V červnu 2024 dovedl Motoristy do Evropského parlamentu, loni v říjnu pak poprvé i do Sněmovny.

Že by ho kandidatura na magistrát mohla lákat, připouštěl v únoru i sám Turek. „Zmrzačená doprava zelenými a pirátskými fanatiky v Praze je zásadní výzva, ale zatím k tomu žádnou pevnou pozici nemám,“ odpovídal tehdy iDNES.cz. Lákat ho zřejmě měla především pozice náměstka pro dopravu, kterou měli v posledních letech v gesci Piráti.

Tato možnost ale nyní definitivně padla a Motoristé tak zůstávají jednou z posledních stran, která zatím nepředstavila svého lídra pro podzimní komunální volby v Praze.

Koalice, nebo si aspoň nepřekážet? ANO, SPD a Motoristé řešili volby do Senátu

Ambici stát se primátorem má po volbách 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík, předseda pražského ANO Ondřej Prokop, současný náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) či Pirátka Tereza Nislerová a Adam Scheinherr (Praha sobě).

Společně do Senátu?

Na začátku roku se spekulovalo i o tom, že by hnutí ANO mohlo jít do voleb v Praze v koalici právě s Motoristy. Z toho sešlo, ale vládní strany nyní reálně jednají alespoň o spolupráci pro volby do Senátu.

V úterý se k tomu uskutečnila první schůzka mezi zástupci ANO, Motoristů a SPD. „Podzimní volby do třetiny Senátu necelý rok po nástupu nové vlády budou mít specifický význam. Koordinovaný postup vládních stran by nepochybně mohl přinést řadu výhod, ale i možné posílení názorového proudu, který je nyní v Senátu v menšině, ale který zastává vláda a Sněmovna,“ uvedl šéf Motoristů Petr Macinka.

Jaké zastoupení na kandidátkách by Motoristé preferovali, podle něj není nyní aktuální. Šlo o první schůzku, další budou následovat.

Vládní strany oslabily, do Sněmovny by se ale dostaly všechny, ukázal průzkum

Pro Motoristy půjde na podzim už o druhou účast v komunálních volbách v Praze. Poprvé si ji vyzkoušeli už před čtyřmi lety, dva měsíce po vzniku strany. V programu slibovali hromadné rušení cyklopruhů či metro zdarma. Zpočátku je ale nikdo moc vážně nebral. Macinka tehdy musel vysvětlovat, že nejde o recesi.

„Chceme vnést kapku života do toho zdejšího umírání. Vždyť i Ivan Bartoš se už snaží působit jako tatíček Masaryk. Je to strašná nuda,“ popisoval tehdy. Na mandát sice v roce 2022 nedosáhli, ale dva měsíce od vzniku získali solidní 2,3 procenta a předstihli i některé zavedené strany, třeba SOCDEM či komunisty.

21. května 2026  16:30

„I přes bohaté nabídky jsem odmítl." Turek nebude kandidovat v podzimních volbách

Jednání vlády. Na snímku Filip Turek. (18. května 2026)

Poté, co na začátku roku definitivně zhasly naděje Filipa Turka na ministerský post, začalo se mezi Motoristy mluvit o tom, že by mohl vést kandidátku strany do podzimních komunálních voleb v Praze....

21. května 2026  16:24

