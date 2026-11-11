Nejvíce primátorských postů (čtyři) získala regionální uskupení, po třech mají Starostové a ANO. Vítěze obešli ve čtyřech případech: třikrát šlo o ANO a jednou o Naše Česko Martina Kuby.
Nejdéle zatím jednání trvají v hlavním městě. Vítězní Starostové si sice takřka okamžitě plácli s ODS, jenže budoucí primátor Petr Hlaváček (STAN) nechce spoléhat na těsnou většinu dvou hlasů.
Několik týdnů tak jednal s Piráty i Prahou sobě zároveň. Nakonec se Starostové včera rozhodli, že chtějí jít do koalice právě s Prahou sobě starosty Prahy 7 Jana Čižinského.
Petr Hlaváček chce složit koalici, která bude reprezentovat vůli co největšího možného počtu pražských voličů.