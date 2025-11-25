Ledovka, uvízlé kamiony, rozbředlý sníh. Sníh komplikuje dopravu hlavně na Vysočině

Komplikace přetrvávají zejména na Havlíčkobrodsku. V obci Vepříkov narazil autobus do plotu u rodinného domu, přibližně po dvaceti minutách do havarovaného autobusu narazila řidička s osobním vozidlem. Informovala o tom mluvčí policie Michaela Lébrová.
Krajští silničáři měli od noci přes 150 výjezdů, nasadili i traktory s radlicemi, řekl ČTK dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Aleš Hubený. Přesto hlavně v kopcích provoz brzdí uvízlé kamiony.
„Ledovka se vytvořila z mokrého sněhu. Na silnicích jsou problémy, každou chvíli někde stojí kamion, ale žádný úsek uzavřený není. Se zvýšenou opatrností se jet dá,“ řekl Hubený.
Problémy podle něj po ránu byly třeba u Radostína na silnici 38. „Už jsme to řešili. Ale sypač se nám tam kvůli kamionům nemůže dostat, i když na úsek už vyjel,“ dodal Hubený.
Na Vysočině už se stalo několik nehod. Před 6:00 se u Markvartic na silnici 23 směrem na Starou Říši převrátila na bok cisterna s krmnou syrovátkou. „Řidič je v šoku, ale zranění by mít neměl,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Nehoda osobního a nákladního auta se stala u Nové Cerekve na Pelhřimovsku, osobní auto se vybouralo u Sedletína a další dvě u Dolní Krupé na Havlíčkobrodsku.
Kamiony na Olomoucku a ledovky
Kvůli uvízlému kamionu mají řidiči problémy mezi Šternberkem a Loděnicí v Olomouckém kraji. V Přerově se na ulici Polní srazilo osobní auto s nákladním autem a ráno stála doprava na Šternbek přes Ecce Homo, kolony se ale pozvolně rozjíždějí. V regionu padá většinou déšť se sněhem, v Moravském Berouně hrozí ledovka.
Sněžit v nížinách bude i v dalších dnech, hrozí i vznik ledovky
S tou musejí řidiči počítat i na některých kratších úsecích silnic na Opavsku a Bruntálsku v Moravskoslezském kraji.
Několik dopravních nehod ráno zaměstnalo policisty v Pardubickém kraji. Osobní auta havarovala například u Opatova na Svitavsku nebo v Dlouhé Třebové, u Semanína či Českých Libchav na Orlickoústecku.
V Libereckém kraji pak na I/35 u Hodkovic ve směru na Turnov havarovalo auto do svodidel, u Levínské Olešnice na Semilsku skončil vůz v příkopu. Obě nehody se ale obešly bez zranění.
Česko zasypal sníh. D1 kvůli kamionům kolabovala, hasiči jeli k desítkám nehod
Na Znojemsku hrozí místy náledí, před kterým silničáři varovali také v Brně. Počasí způsobilo problémy některým autobusovým linkám v Jihomoravském kraji, před 7:00 je Integrovaný dopravní systém evidoval u Letovic, Boskovic, Blanska a Žernovníku.
S ledovkou by měli počítat i řidiči na Plzeňsku, zejména pak v regionech kolem Horažďovicka, Sušicka a Klatovska. Po pondělní sněhové nadílce přibyl jeden centimetr nového sněhu.
Mokré a prosolené vozovky
Na jihu Čech od rána na řadě míst sněží. Teploty se pohybují kolem nula stupňů Celsia, což může komplikovat sjízdnost vozovek. Silničáři je od noci udržují, v terénu je veškerá technika. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.
Na Královéhradecku je situace mírná. Hlavní silniční tahy včetně dálnice D11 byly po chemickém ošetření většinou mokré. Řidiči by při jízdě měli být opatrní, uvedli silničáři.
Komplikace aktuálně nehlásí ani Středočeský kraj. Silnice ve středních Čechách jsou ráno většinou mokré, kryté chemickým posypem. Cestáři nemají hlášeny žádné problémy ani větší dopravní komplikace, řekl ČTK Radek Salač z dispečinku krajské správy a údržby silnic.
Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici
Podobně je na tom i Ústecký kraj. Dálnice, silnice prvních tříd i vedlejší cesty jsou mokré, silničáři je chemicky ošetřili. Na Lounsku může místy ležet rozbředlý sníh. Řidiči by měli počítat s horší viditelností kvůli mlze. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
Ve Zlínském regionu hrozí tvorba sněhových jazyků, zejména na Uherskohradišťsku. Aktuálně v regionu prší. Kvůli dešti musejí řidiči počítat s nižší dohlednosti. Vozovky v regionu jsou mokré a povětšinou sjízdné bez omezení.
24. listopadu 2025