Ledovka, uvízlé kamiony, rozbředlý sníh. Sníh komplikuje dopravu hlavně na Vysočině

Autor: ,
  8:08aktualizováno  8:12
Situace na českých silnicích opět komplikuje sníh. Nejzávažnější komplikace jsou tradičně na Vysočině, kvůli novému sněhu jsou tam kluzké silnice, provoz brzdí uvízlé kamiony a převrácená cisterna. Problémy jsou i na nájezdech na D1 u Humpolce, jinak je D1 na Vysočině sjízdná. V ostatních regionech jsou silnice sjízdné, místy s opatrností. Na Plzeňsku a Znojemsku hrozí ledovka, na řadě míst prší nebo sněží.
Komplikace na královéhradeckých silnicích. (24. listopadu 2025)

Komplikace na královéhradeckých silnicích. (24. listopadu 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze. Úklid sněhu na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)
32 fotografií

Komplikace přetrvávají zejména na Havlíčkobrodsku. V obci Vepříkov narazil autobus do plotu u rodinného domu, přibližně po dvaceti minutách do havarovaného autobusu narazila řidička s osobním vozidlem. Informovala o tom mluvčí policie Michaela Lébrová.

Krajští silničáři měli od noci přes 150 výjezdů, nasadili i traktory s radlicemi, řekl ČTK dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Aleš Hubený. Přesto hlavně v kopcích provoz brzdí uvízlé kamiony.

„Ledovka se vytvořila z mokrého sněhu. Na silnicích jsou problémy, každou chvíli někde stojí kamion, ale žádný úsek uzavřený není. Se zvýšenou opatrností se jet dá,“ řekl Hubený.

Problémy podle něj po ránu byly třeba u Radostína na silnici 38. „Už jsme to řešili. Ale sypač se nám tam kvůli kamionům nemůže dostat, i když na úsek už vyjel,“ dodal Hubený.

Na Vysočině už se stalo několik nehod. Před 6:00 se u Markvartic na silnici 23 směrem na Starou Říši převrátila na bok cisterna s krmnou syrovátkou. „Řidič je v šoku, ale zranění by mít neměl,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Nehoda osobního a nákladního auta se stala u Nové Cerekve na Pelhřimovsku, osobní auto se vybouralo u Sedletína a další dvě u Dolní Krupé na Havlíčkobrodsku.

Kamiony na Olomoucku a ledovky

Kvůli uvízlému kamionu mají řidiči problémy mezi Šternberkem a Loděnicí v Olomouckém kraji. V Přerově se na ulici Polní srazilo osobní auto s nákladním autem a ráno stála doprava na Šternbek přes Ecce Homo, kolony se ale pozvolně rozjíždějí. V regionu padá většinou déšť se sněhem, v Moravském Berouně hrozí ledovka.

Sněžit v nížinách bude i v dalších dnech, hrozí i vznik ledovky

S tou musejí řidiči počítat i na některých kratších úsecích silnic na Opavsku a Bruntálsku v Moravskoslezském kraji.

Několik dopravních nehod ráno zaměstnalo policisty v Pardubickém kraji. Osobní auta havarovala například u Opatova na Svitavsku nebo v Dlouhé Třebové, u Semanína či Českých Libchav na Orlickoústecku.

V Libereckém kraji pak na I/35 u Hodkovic ve směru na Turnov havarovalo auto do svodidel, u Levínské Olešnice na Semilsku skončil vůz v příkopu. Obě nehody se ale obešly bez zranění.

Česko zasypal sníh. D1 kvůli kamionům kolabovala, hasiči jeli k desítkám nehod

Na Znojemsku hrozí místy náledí, před kterým silničáři varovali také v Brně. Počasí způsobilo problémy některým autobusovým linkám v Jihomoravském kraji, před 7:00 je Integrovaný dopravní systém evidoval u Letovic, Boskovic, Blanska a Žernovníku.

S ledovkou by měli počítat i řidiči na Plzeňsku, zejména pak v regionech kolem Horažďovicka, Sušicka a Klatovska. Po pondělní sněhové nadílce přibyl jeden centimetr nového sněhu.

Mokré a prosolené vozovky

Na jihu Čech od rána na řadě míst sněží. Teploty se pohybují kolem nula stupňů Celsia, což může komplikovat sjízdnost vozovek. Silničáři je od noci udržují, v terénu je veškerá technika. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

Na Královéhradecku je situace mírná. Hlavní silniční tahy včetně dálnice D11 byly po chemickém ošetření většinou mokré. Řidiči by při jízdě měli být opatrní, uvedli silničáři.

Komplikace aktuálně nehlásí ani Středočeský kraj. Silnice ve středních Čechách jsou ráno většinou mokré, kryté chemickým posypem. Cestáři nemají hlášeny žádné problémy ani větší dopravní komplikace, řekl ČTK Radek Salač z dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Podobně je na tom i Ústecký kraj. Dálnice, silnice prvních tříd i vedlejší cesty jsou mokré, silničáři je chemicky ošetřili. Na Lounsku může místy ležet rozbředlý sníh. Řidiči by měli počítat s horší viditelností kvůli mlze. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Ve Zlínském regionu hrozí tvorba sněhových jazyků, zejména na Uherskohradišťsku. Aktuálně v regionu prší. Kvůli dešti musejí řidiči počítat s nižší dohlednosti. Vozovky v regionu jsou mokré a povětšinou sjízdné bez omezení.

24. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Kreml poslal drony na Kyjev, zabil šest lidí. Ukrajina útočila na jihu Ruska

Následky ruského náletu na kyjevský obytný dům. (25. listopadu 2025)

Nejméně šest lidí přišlo o život a několik dalších utrpělo zranění při ruském útoku na Kyjev a okolí, informovaly ukrajinské úřady. Ruští regionální činitelé o něco dříve informovali o třech zabitých...

25. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:29

ANO, SPD a Motoristé schválí seznam jmen do vlády. Kdo v ní může být?

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček...

Koalice ANO, SPD a Motoristů na zasedání koaliční rady, které se má uskutečnit v Průhonicích, potvrdí seznam kandidátů do vlády, kterou chce sestavit vítěz voleb Andrej Babiš. Budoucí kabinet má mít...

25. listopadu 2025  6:15,  aktualizováno  8:20

Život pro salám a slevy. Všímám si, jak lidé rezignují a nechápu to, přemýšlí Muchow

Hudebník, skladatel a producent Jan P. Muchow

Po devatenácti letech se s novým singlem Moon Sun Anything vrací na scénu kapela The Ecstasy Of St. Theresa. Skladatele, producenta a tvůrčího ducha kapely Jana P. Muchowa a zpěvačku Kateřinu...

25. listopadu 2025  8:13

Ledovka, uvízlé kamiony, rozbředlý sníh. Sníh komplikuje dopravu hlavně na Vysočině

Komplikace na královéhradeckých silnicích. (24. listopadu 2025)

Situace na českých silnicích opět komplikuje sníh. Nejzávažnější komplikace jsou tradičně na Vysočině, kvůli novému sněhu jsou tam kluzké silnice, provoz brzdí uvízlé kamiony a převrácená cisterna....

25. listopadu 2025  8:08,  aktualizováno  8:12

Nástrahy pro děti ve škole i v poradně. Rozhodují o nich nejednotně, říká analytik

Premium
ilustrační snímek

Pokud má rodič podezření na poruchu chování, pozornosti nebo učení, může s dítětem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Doporučení může dát i učitel nebo lékař. „Diagnostika v poradnách je...

25. listopadu 2025

Zemřela jedna z posledních pamětnic rasového masakru v Tulse, bylo jí 111 let

Jedna z posledních pamětnic rasového masakru ve městě Tulsa v Oklahomě Viola...

Viola Fletcherová, jedna z posledních přeživších rasového masakru v oklahomské Tulse, zemřela ve věku 111 let. Svá poslední léta zasvětila hledání spravedlnosti pro oběti útoku bílého davu na...

25. listopadu 2025  7:10

Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu...

Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Slavnostní rozsvícení se uskuteční...

25. listopadu 2025  6:44

Smažte zdravěji i chutněji. Pánve, díky kterým se jídlo nepřipálí

Komerční sdělení
Nepřilnavé pánve Tescoma

Chcete mít kontrolu nad vařením a vždy servírovat perfektně propečené maso nebo nadýchané palačinky? Bez kvalitní nepřilnavé pánve se moderní kuchyně neobejde. Jak vybrat tu nejlepší nepřilnavou...

25. listopadu 2025

Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový kontrakt

Advertorial
Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový...

Pražská plynárenská uzavřela desetiletou smlouvu se společností Equinor na dodávky zemního plynu z Norska. Partnerství posiluje energetickou bezpečnost Česka a zajišťuje dlouhodobé a předvídatelné...

25. listopadu 2025

Vlastní farma nebo projekt u oceánu v Kanadě. Majitelé areálu Lipno dál investují

Matěj Kratochvíl, ředitel společnosti Lipno servis

Když na konci 90. let vznikla firma Lipno Servis a o rok později Conduco, nikdo nečekal, že v neprosperující obci u lipenského jezera vyroste vyhledávané horské středisko. Česká rodinná firma teď...

25. listopadu 2025

Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame

Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...

Milost pro vrahy, ztráta suverenity. Co nejvíc vadí na mírovém plánu Ukrajincům

Premium
Volodymyr Zelenskyj (21. listopadu 2025)

Ukrajinci se znovu cítí zrazeni. Od linií fronty na východě po západní města terorizovaná ruskými raketami, tam všude při komentování nového americko-ruského plánu nejčastěji zní jediné slovo:...

25. listopadu 2025

Pomalé změny dusí investice. Ministerstvo chystá zrychlení územního plánování

Premium
ilustrační snímek

Česku unikají kvůli zdlouhavým procesům povolování zahraniční investice. Pro velké investory je důležitá rychlost, s jakou je možné v území investovat. Zjednodušeně platí, že první rok chtějí...

25. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.