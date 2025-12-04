Co by se dělo u Ústavního soudu? Právník popisuje, kam až může zajít boj o Turka

Dominika Hejl Hromková
  15:25
Prezident Petr Pavel pokládá za málo pravděpodobné, že by Filipa Turka jmenoval ministrem. Ve čtvrtek k tomu navíc řekl, že by možná bylo užitečné, kdyby kvůli němu Andrej Babiš podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Ústavní právník a bývalý Pavlův poradce Jan Kysela v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co by to obnášelo.
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé sobě). (17. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...
Jan Kysela
Jan Kysela
Návrat předsedy PSP ČR Tomia Okamury a delegace ze Slovenska. Na snímku Filip...
19 fotografií

Jak hodnotíte prezidentovo prohlášení směrem k Filipu Turkovi, že „možná bude užitečné“, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou potom rozhodne Ústavní soud?
Prezident republiky zřejmě bere v potaz všechny možné varianty toho, co se může v budoucnosti stát. A taky to hodnotím jako výraz prezidentova odhodlání Filipa Turka spíše nejmenovat.

Má vůbec prezident pravomoc rozhodovat o tom, zda by Filip Turek měl, nebo neměl být ve vládě?
Prezident republiky jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády. Záleží, jak chápete tuto formuli. Existují tři výkladové varianty. Ta první říká, že kohokoliv předseda vlády navrhne, toho by prezident měl jmenovat. K této variantě se ale popravdě nikdo moc nehlásí.

Babiš může být brzy premiér, jmenování Turka je málo pravděpodobné, řekl Pavel

Druhá varianta je o tom, že prezident sice nemůže jmenovat nikoho jiného, než koho mu předseda vlády navrhne, ale je na něm, z jakých důvodů mu vyhoví, nebo nevyhoví. Prezidentovi může vadit barva očí, politické názory, přátelé, zkrátka cokoliv. Prezident pak předsedovi vlády může říct: „Ne, přiveďte někoho jiného.“

Pokud by to udělal počtrnácté, nejspíš by to vedlo k tomu, že by se předseda vlády s prezidentem domluvil na tom, koho by si tam přál a koho by mu měl navrhnout. To by se ale moc výrazným způsobem přikláněla k prezidentovi, který by tím pádem vystupoval jako takový supervizor nebo protektor vlády. K tomu občas inklinoval Miloš Zeman a kromě něj se k tomu taky nikdo moc nehlásil.

A jaký je třetí výklad toho, že prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády?
Podle třetí výkladové varianty je prezident republiky v zásadě vázán návrhem předsedy vlády až na výjimky. A teď jde o to, jaké ty výjimky jsou. Můžou to být právní překážky typu střetu zájmů, lustračního osvědčení, trestního rozsudku nebo to může být kvůli bezpečnostnímu riziku. Například pokud by Bezpečnostní informační služba prezidenta informovala, aby navrženého člena vlády nejmenoval.

Požádal jsem, ať je na Turka přísný, ale spravedlivý, řekl Macinka Pavlovi

Filip Turek ale nemá střet zájmů a ani nevíme, že by ho BIS z něčeho podezřívala. Z poznámek, které si udělal Andrej Babiš během schůzky s prezidentem, jsme vyčetli, že kromě nespecifikovaných právních důvodů Petru Pavlovi vadí Turkovy problematické výroky, rychlá jízda nebo třeba nejasnosti okolo jeho majetku.
Je evidentní, že Filip Turek je mimořádně kontroverzní, ne-li pochybný kandidát. Nelze se divit tomu, že si to prezident myslí. On má nějaký postoj a je připravený ho obhájit před Ústavním soudem. Zároveň se předseda vlády nemusí bát, že by ho za kompetenční žalobu nenáviděl. Postavte si do stejné situace Miloše Zemana, který byl proslulý svou lstivostí. On by klidně vládě za kompetenční žalobu pak mohl chtít zavařit. To se u Petra Pavla očekávat nedá.

Andrej Babiš a jeho poznámky ze schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. (26. listopadu 2025)

Kdo může kompetenční žalobu podat? Jen premiér?
Ano, protože o jeho kompetenci jde. Prezident musí jmenovat předsedu vlády, pak předseda vlády musí Filipa Turka navrhnout, potom ho prezident nejmenuje a teprve potom předseda vlády může jít do kompetenčního sporu. Pak bude záležet, v jaké míře Ústavní soud shledá prezidentovy důvody k nejmenování relevantní.

Jak dlouho by mohlo trvat, než by Ústavní soud kompetenční žalobu vyřešil?
Záleželo by, jestli by předseda vlády žádal o přednostní projednání. Pokud ano, bylo by to asi na týdny. Když by nežádal o přednostní projednání, záleželo by, jak vysokou prioritu by tomu Ústavní soud přiřadil. Vzhledem ale k tomu, že by to ministerstvo zřejmě řídil jiný člen vlády, nebyl by bezprostřední důvod k tomu, aby to řešil v řádu hodin nebo dní. Kratší než týdny by to jistě nebylo. Těžko říct, jestli by to mohlo trvat v řádu nižších měsíců.

Co by kompetenční žaloba znamenala pro budoucí vládu? Mohlo by ministerstvo do té doby zůstat neobsazené?
V čele ministerstva musí být člen vlády, ať už předseda, místopředseda nebo jiný ministr.

Turek exkluzivně o svých kauzách: Omlouvám se, ale svědomí mám čisté

Spekuluje se o tom, že by Petr Macinka mohl řídil ministerstvo zahraničí i životní prostředí.
To je na předsedovi vlády. U Karla Havlíčka mu to dříve vyhovovalo, byl svého času ministrem průmyslu obchodu i dopravy a vzhledem k schopnostem pana Havlíčka nespat to takto fungovalo dlouhodobě. Mohlo by se to objevit i v této situaci. Nebo se taky může ukázat, že to není úplně šťastné řešení.

Co kdyby Andrej Babiš s kompetenční žalobou uspěl?
Pakliže by kompetenční žaloba dopadla ve prospěch předsedy vlády, on by se podle toho zařídil. Buď by tam nasadil toho, koho původně navrhoval. Nebo by klidně mohl nasadit i někoho jiného, kdo je bez problému.

Podal v minulosti někdo z premiérů kompetenční žalobu kvůli vzniku vlády?
Ne. Na této úrovni se vedl jediný kompetenční spor mezi Václavem Havlem a předsedou vlády Milošem Zemanem o nejmenování guvernéra a viceguvernérů České národní banky s kontrasignací, a to je spor 24 let starý.

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr životního prostředí?

celkem hlasů: 19954

Andrej Babiš nicméně v minulých dnech řekl, že s kompetenční žalobou nepočítá. Takže tady máme unikátní situaci, kdy prezident považuje za užitečné, aby premiér žalobu podal, zatímco pravděpodobný budoucí premiér se k tomu spíš nechystá?
Andrej Babiš o sobě mluví jako o „dealmakerovi“, který umí věci dojednat. Pakliže kladete důraz na politická jednání, pak vám soud bude připadat nepatřičný. Pak ale budeme do budoucna znovu a znovu řešit, jaká je role předsedy vlády a prezidenta republiky.

Bylo by tedy dobře, aby Andrej Babiš kompetenční žalobu podal a toto se vyjasnilo?
On to tedy Ústavní soud nemusí vyřešit definitivně. Pokud Ústavní soud řekne, že Filip Turek musí být jmenovaný, tak to neznamená, že u jiného kandidáta by to dopadlo stejně. Nejde o obecně popsaný spor, jak má postupovat blíže nespecifikovaný předseda vlády k blíže nespecifikovanému prezidentovi a k blíže nespecifikovanému kandidátovi. Jde o předsedu vlády Andreje Babiše ve střetu s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování Filipa Turka.

Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Pavla kvůli Turkovi

Filip Turek je zatížený atypickou mírou problémů a je možné, že Ústavní soud tohle zohlední. Taky je možné, že se prezident třeba opře o průzkum veřejného mínění, ze kterého vyplyne, že všichni s výjimkou voličů Motoristů si myslí, že Filip Turek nemá být ministrem. Prezident by řekl, že je mluvčím přání masivní většiny a je možné, že to bude pro Ústavní soud podstatný argument. Nebo taky nepodstatný, to předem nevíme.

Když se ale před čtyřmi lety vedl spor o tom, jestli má být ministrem zahraničí Jan Lipavský, bylo evidentní, že důvod spočívající v tom, že není magistr, jen bakalář, je zcela absurdní. Pokud by o tom existoval kompetenční spor, prezident Zeman ho nesporně prohraje. Když si do stejného schématu dosadíte Filipa Turka se všemi jeho problémy, je to jiná situace než u Lipavského.

Vstoupit do diskuse (167 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Turci budou i nadále odebírat ruský plyn. Chtějí ale investovat i do zařízení na těžbu USA

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan...

Turecko o rok prodloužilo dvě smlouvy o dodávkách zemního plynu z Ruska. Ankara chce ale závislost na ruských energiích snížit, plánuje proto investice do těžební infrastruktury ve Spojených státech.

4. prosince 2025  16:31

Tálibán vykonal veřejnou popravu na stadionu, katem byl třináctiletý kluk

Taliban na stadionu veřejně popravil vraha, přihlíželo 80 tisíc lidí

Zástupy „čumilů“ se sešly na stadionu v afghánském městě Chóst, aby přihlížely veřejné popravě. Tálibán nechal odsouzeného vraha zastřelit třináctiletým hochem, jehož příbuzné dotyčný povraždil. OSN...

4. prosince 2025  16:11

Na střelnici chtěl mladík spáchat sebevraždu. Přišla však nečekaná záchrana

Nedílnou součástí přípravy k získání zbrojního průkazu je střelecká příprava. V...

V pražské Hostivaři se dnes odpoledne pokusil o sebevraždu mladý cizinec. Na místní střelnici proti sobě namířil zbraň. Díky rychlé reakci dvou policistů, kteří byli na místě jako instruktor a...

4. prosince 2025  16:10

Martin Šebestyán

Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...

Manažer, auditor a nejnověji také kandidát na křeslo šéfa resortu zemědělství Martin Šebestyán má zkušenosti z oboru i prací na ministerstvu. Působil jako ekonomický referent a později téměř deset...

4. prosince 2025  16:08

Těžba ropy u Kalifornie. Ropný magnát věří v úspěch, trhy to vidí jinak

Ilustrační snímek

Nárůst těžby ropy v USA se řadí mezi priority Trumpovy administrativy. Plány amerického prezidenta zahrnují těžbu i na pobřeží Kalifornie. Ujmout by se jí mohla texaská společnost Sable Offshore, za...

4. prosince 2025  16:06

Předsedou konference rektorů bude od února šéf VŠCHT Milan Pospíšil

Milan Pospíšil

Novým předsedou České konference rektorů bude od 1. února rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil, který nyní zastává post místopředsedy.

4. prosince 2025  16:05

Vražda mezi cizinci v Teplicích. Soud poslal Turka na 14 let do vězení

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat

Za vraždu Chorvata poslal dnes ústecký krajský soud na 14 let do vězení občana Turecka. Incident se odehrál loni v létě ve sklepě domu v Teplicích poté, co se oba muži dostali do sporu. Podle...

4. prosince 2025  16:01

Dnešní generace rodičů a dětí spolu lépe komunikují, všímá si spisovatelka

Premium
Nová kniha Kamarádové spisovatelky Petry Soukupové, která vznikla ve spolupráci...

Petra Soukupová se pustila do spisovatelské výzvy. Své obvyklé cílové skupině navzdory se uvolila napsat knížku pro ty nejmenší a v listopadu tak vyšla první ze série Kamarádové. V rozhovoru pro...

4. prosince 2025

V kolínské Toyotě se odboráři dohodli na nové kolektivní smlouvě, mzdy vzrostou

Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X

Odbory a vedení kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic tento týden ukončily kolektivní vyjednávání. Nová kolektivní smlouva bude od ledna platná na dva roky, tarifní mzdy se...

4. prosince 2025  15:54

Střelivo i zlatý frank. Archeologové odkryli vojenské hroby na východě Čech

Detail jedince nalezeného v hromadném vojenském hrobě 18. století na záchranném...

Vědci v trase budoucí dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století. Považují je za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných...

4. prosince 2025  15:53

Váš otec mi zabil bratra! Novinář tvrdí, že v Paříži udeřil na Putinovu tajnou dceru

Dcera Vladimira Putina v ulicích Paříže

Ukrajinský novinář Dmitrij Svjatněnko tvrdí, že potkal v Paříži údajnou dceru ruského prezidenta Vladimira Putina Jelizavetu Krivonogichovou. Ženu pronásledoval a ptal se jí, zda se chystá přijet do...

4. prosince 2025  12:55,  aktualizováno  15:44

Podmínky i vězení. Soud přijal v kauze Stoka dohody, Švachula se vrátí za mříže

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Na sedm let a osm měsíců poslal Krajský soud v Brně do vězení hlavního obžalovaného v korupční kauze Stoka, bývalého politika hnutí ANO Jiřího Švachulu. Schválil dohodu o vině a trestu, s níž...

4. prosince 2025  8:45,  aktualizováno  15:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.