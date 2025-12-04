Co by se dělo u Ústavního soudu? Právník popisuje, kam až může zajít boj o Turka

Jak hodnotíte prezidentovo prohlášení směrem k Filipu Turkovi, že „možná bude užitečné“, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou potom rozhodne Ústavní soud?
Prezident republiky zřejmě bere v potaz všechny možné varianty toho, co se může v budoucnosti stát. A taky to hodnotím jako výraz prezidentova odhodlání Filipa Turka spíše nejmenovat.
Má vůbec prezident pravomoc rozhodovat o tom, zda by Filip Turek měl, nebo neměl být ve vládě?
Prezident republiky jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády. Záleží, jak chápete tuto formuli. Existují tři výkladové varianty. Ta první říká, že kohokoliv předseda vlády navrhne, toho by prezident měl jmenovat. K této variantě se ale popravdě nikdo moc nehlásí.
Druhá varianta je o tom, že prezident sice nemůže jmenovat nikoho jiného, než koho mu předseda vlády navrhne, ale je na něm, z jakých důvodů mu vyhoví, nebo nevyhoví. Prezidentovi může vadit barva očí, politické názory, přátelé, zkrátka cokoliv. Prezident pak předsedovi vlády může říct: „Ne, přiveďte někoho jiného.“
Pokud by to udělal počtrnácté, nejspíš by to vedlo k tomu, že by se předseda vlády s prezidentem domluvil na tom, koho by si tam přál a koho by mu měl navrhnout. To by se ale moc výrazným způsobem přikláněla k prezidentovi, který by tím pádem vystupoval jako takový supervizor nebo protektor vlády. K tomu občas inklinoval Miloš Zeman a kromě něj se k tomu taky nikdo moc nehlásil.
A jaký je třetí výklad toho, že prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády?
Podle třetí výkladové varianty je prezident republiky v zásadě vázán návrhem předsedy vlády až na výjimky. A teď jde o to, jaké ty výjimky jsou. Můžou to být právní překážky typu střetu zájmů, lustračního osvědčení, trestního rozsudku nebo to může být kvůli bezpečnostnímu riziku. Například pokud by Bezpečnostní informační služba prezidenta informovala, aby navrženého člena vlády nejmenoval.
Filip Turek ale nemá střet zájmů a ani nevíme, že by ho BIS z něčeho podezřívala. Z poznámek, které si udělal Andrej Babiš během schůzky s prezidentem, jsme vyčetli, že kromě nespecifikovaných právních důvodů Petru Pavlovi vadí Turkovy problematické výroky, rychlá jízda nebo třeba nejasnosti okolo jeho majetku.
Je evidentní, že Filip Turek je mimořádně kontroverzní, ne-li pochybný kandidát. Nelze se divit tomu, že si to prezident myslí. On má nějaký postoj a je připravený ho obhájit před Ústavním soudem. Zároveň se předseda vlády nemusí bát, že by ho za kompetenční žalobu nenáviděl. Postavte si do stejné situace Miloše Zemana, který byl proslulý svou lstivostí. On by klidně vládě za kompetenční žalobu pak mohl chtít zavařit. To se u Petra Pavla očekávat nedá.
Kdo může kompetenční žalobu podat? Jen premiér?
Ano, protože o jeho kompetenci jde. Prezident musí jmenovat předsedu vlády, pak předseda vlády musí Filipa Turka navrhnout, potom ho prezident nejmenuje a teprve potom předseda vlády může jít do kompetenčního sporu. Pak bude záležet, v jaké míře Ústavní soud shledá prezidentovy důvody k nejmenování relevantní.
Jak dlouho by mohlo trvat, než by Ústavní soud kompetenční žalobu vyřešil?
Záleželo by, jestli by předseda vlády žádal o přednostní projednání. Pokud ano, bylo by to asi na týdny. Když by nežádal o přednostní projednání, záleželo by, jak vysokou prioritu by tomu Ústavní soud přiřadil. Vzhledem ale k tomu, že by to ministerstvo zřejmě řídil jiný člen vlády, nebyl by bezprostřední důvod k tomu, aby to řešil v řádu hodin nebo dní. Kratší než týdny by to jistě nebylo. Těžko říct, jestli by to mohlo trvat v řádu nižších měsíců.
Co by kompetenční žaloba znamenala pro budoucí vládu? Mohlo by ministerstvo do té doby zůstat neobsazené?
V čele ministerstva musí být člen vlády, ať už předseda, místopředseda nebo jiný ministr.
Spekuluje se o tom, že by Petr Macinka mohl řídil ministerstvo zahraničí i životní prostředí.
To je na předsedovi vlády. U Karla Havlíčka mu to dříve vyhovovalo, byl svého času ministrem průmyslu obchodu i dopravy a vzhledem k schopnostem pana Havlíčka nespat to takto fungovalo dlouhodobě. Mohlo by se to objevit i v této situaci. Nebo se taky může ukázat, že to není úplně šťastné řešení.
Co kdyby Andrej Babiš s kompetenční žalobou uspěl?
Pakliže by kompetenční žaloba dopadla ve prospěch předsedy vlády, on by se podle toho zařídil. Buď by tam nasadil toho, koho původně navrhoval. Nebo by klidně mohl nasadit i někoho jiného, kdo je bez problému.
Podal v minulosti někdo z premiérů kompetenční žalobu kvůli vzniku vlády?
Ne. Na této úrovni se vedl jediný kompetenční spor mezi Václavem Havlem a předsedou vlády Milošem Zemanem o nejmenování guvernéra a viceguvernérů České národní banky s kontrasignací, a to je spor 24 let starý.
Andrej Babiš nicméně v minulých dnech řekl, že s kompetenční žalobou nepočítá. Takže tady máme unikátní situaci, kdy prezident považuje za užitečné, aby premiér žalobu podal, zatímco pravděpodobný budoucí premiér se k tomu spíš nechystá?
Andrej Babiš o sobě mluví jako o „dealmakerovi“, který umí věci dojednat. Pakliže kladete důraz na politická jednání, pak vám soud bude připadat nepatřičný. Pak ale budeme do budoucna znovu a znovu řešit, jaká je role předsedy vlády a prezidenta republiky.
Bylo by tedy dobře, aby Andrej Babiš kompetenční žalobu podal a toto se vyjasnilo?
On to tedy Ústavní soud nemusí vyřešit definitivně. Pokud Ústavní soud řekne, že Filip Turek musí být jmenovaný, tak to neznamená, že u jiného kandidáta by to dopadlo stejně. Nejde o obecně popsaný spor, jak má postupovat blíže nespecifikovaný předseda vlády k blíže nespecifikovanému prezidentovi a k blíže nespecifikovanému kandidátovi. Jde o předsedu vlády Andreje Babiše ve střetu s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování Filipa Turka.
Filip Turek je zatížený atypickou mírou problémů a je možné, že Ústavní soud tohle zohlední. Taky je možné, že se prezident třeba opře o průzkum veřejného mínění, ze kterého vyplyne, že všichni s výjimkou voličů Motoristů si myslí, že Filip Turek nemá být ministrem. Prezident by řekl, že je mluvčím přání masivní většiny a je možné, že to bude pro Ústavní soud podstatný argument. Nebo taky nepodstatný, to předem nevíme.
Když se ale před čtyřmi lety vedl spor o tom, jestli má být ministrem zahraničí Jan Lipavský, bylo evidentní, že důvod spočívající v tom, že není magistr, jen bakalář, je zcela absurdní. Pokud by o tom existoval kompetenční spor, prezident Zeman ho nesporně prohraje. Když si do stejného schématu dosadíte Filipa Turka se všemi jeho problémy, je to jiná situace než u Lipavského.